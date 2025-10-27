Emissora volta a exibir sessão de filmes na próxima semana

Qual filme vai passar na Tela Quente hoje (27/10)

Nesta segunda-feira, 27 de outubro, a TV Globo não vai exibir a Tela Quente. No lugar, a emissora exibe o Criança Esperança, que comemora 40 anos. Eliana, Angélica e Xuxa assumem o comando do show deste ano.

Veja como doar para o Criança Esperança.

Tela Quente na Globo

A “Tela Quente” não será exibida hoje, mas na próxima segunda-feira, 3 de novembro, a Globo exibe um longa logo após a novela Três Graças.

O sessão de filmes da emissora nas noites de segunda-feira começou a ser exibida em 1988, como uma estratégia da emissora carioca para competir com o Programa do Jô, no SBT. Para a estreia, o filme escolhido foi Star Wars: Episódio 6 – O Retorno de Jedi.

Além da Tela Quente, a Globo mantém outros horários voltados para o cinema, como Supercine, Tela Máxima e Sessão da Tarde.

Criança Esperança

Eliana, Angélica e Xuxa, que encantaram uma geração de crianças, vão comandar juntas o Criança Esperança 2025, com apresentações confirmadas de Ivete Sangalo, Ludmilla, Belo e Fábio Jr., além de uma homenagem para Renato Aragão, que marcou a história do projeto.

No tradicional Mesão da Esperança, um time de estrelas vai estar pronto para atender às ligações dos telespectadores: Belize Pombal, Cafu, Cauã Reymond, Duda Santos, Flavia Alessandra, Jonathan Azevedo, Milton Cunha, Pedro Novaes, Rafaela Silva, Sandra Annenberg, Sophie Charlotte, Susana Vieira e Tony Ramos.