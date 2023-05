Qual jogo vai passar na Globo hoje? Como assistir a Libertadores (3/5)

Quarta-feira é conhecido como o dia de assistir futebol na tela da Globo à noite. A terceira rodada da Libertadores traz seis embates com muita rivalidade e disputa pelos três pontos. Confira se a emissora vai transmitir futebol hoje, 03 de maio, e como assistir ao vivo.

Qual é o jogo que a Globo vai transmitir hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Palmeiras contra o Barcelona de Guayaquil e do Atlético Mineiro diante do Alianza Lima na Libertadores nesta quarta-feira. Ambos os duelos começam às 21h30, horário de Brasília, válidos pela terceira rodada da fase de grupos.

Jogo do Barcelona de Guayaquil x Palmeiras

O Palmeiras visita o Barcelona, no Equador, pela terceira rodada da Libertadores na fase de grupos. A emissora transmite a partida para todo o Brasil, menos o estado de MG e a cidade de Caruaru, no PE. Luis Roberto narra com os comentários de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos.

Barcelona x Palmeiras

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo

Jogo do Atlético MG x Alianza Lima

O embate vai acontecer em Belo Horizonte entre as equipes pela terceira rodada da Libertadores. O canal exibe a partida apenas para o estado de MG e a cidade de Caruaru, no PE. Rogério Corrêa conta a história ao lado dos comentários de Fabio Junior e Henrique Fernandes.

Atlético MG x Alianza Lima

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Como assistir a Globo online?

Além de assistir a Globo na televisão também é possível acompanhar a programação pela internet e sem pagar nada por isso. O serviço de streaming GloboPlay dispõe a transmissão em tempo real da emissora em sua plataforma.

Não precisa ser assinante. Entre no site (www.globoplay.globo.com), clique em "Entrar" e faça o seu cadastro na Conta, é de graça. Depois clique em "Agora na TV" e aí escolha a programação da emissora.

Como o canal é gratuito, não precisa pagar nada para assistir. No entanto, o sistema funciona de acordo com a localização do usuário, ou seja, quem mora no estado de MG só vai assistir a programação mineira. Dá para assistir no computador, celular, tablet ou smartv.

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe que tem jogo de futebol na tela da Globo hoje, confira a programação da emissora.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 GE

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:40 Sessão Da Tarde – Uma Chance Para Lutar

17:00 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei do Gado

18:05 Amor Perfeito

18:45 Jornal Local

19:15 Vai Na Fé

20:00 Jornal Nacional

20:30 Travessia

21:15 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Que História É Essa Porchat?

00:30 Jornal

01:20 Conversa com Bial

