Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de quarta (22/06)

Pode comemorar torcedor, porque o dia está recheado de futebol. Qual jogo vai passar na Globo hoje? A emissora exibe dois confrontos nesta quarta-feira, 22 de junho, pelas oitavas de final da Copa do Brasil na temporada. Os jogos tem início a partir das 21h30 (Horário de Brasília), logo após o episódio inédito da novela Pantanal.

Descubra qual jogo vai passar na Globo hoje em seu estado para curtir. Cada estado vai exibir uma partida, ou seja, é necessário ficar atento na programação da sua cidade para não perder nenhum lance.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar dois jogos nesta quarta-feira, 22 de junho, pelas oitavas de final na Copa do Brasil.

Com início a partir das 21h30, horário de Brasília, a emissora transmite dois grandes clássicos ao vivo para todo o país, mas em diferentes estados.

O Corinthians recebe o Santos pelo jogo de ida nas oitavas da Copa do Brasil. Assim que soube do duelo, o Timão seguiu estudando o adversário mais e mais para chegar como o favorito. O confronto vai ser transmitido somente aos estados de São Paulo e Paraná, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Oliveira e PC Oliveira.

Outro grande clássico desta quarta-feira é o duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Ambas dominam o cenário brasileiro do futebol, prometendo um confronto de qualidade hoje na Copa do Brasil. Com transmissão para todos os estados na Globo, menos SP e PR, a narração vai ser de Luís Roberto com comentários de Roger Flores e Fábio Júnior.

Corinthians x Santos

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo (SP e PR), SporTV 2 e Premiere

Atlético MG x Flamengo

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo (Menos para SP e PR), SporTV e Premiere

Oitavas de final da Copa do Brasil

Dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Copa do Brasil. Divididas em oito confrontos, elas entram em campo duas vezes, ida e volta, com a possibilidade de jogar em casa e contar com o apoio extremo da torcida.

O destaque fica para os clássicos regionais de Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras e Atlético Goianiense e Goiás. Porém, o duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo também deve ter bom futebol dentro dos gramados e rivalidade fora dele.

Além de saber qual jogo vai passar na Globo hoje, confira todos os jogos das oitavas da Copa do Brasil.

Fluminense x Cruzeiro

Atlético MG x Flamengo

Corinthians x Santos

São Paulo x Palmeiras

Bahia x Athletico PR

Atlético Goianiense x Goiás

Fortaleza x Ceará

América MG x Botafogo

Programação da Globo hoje

Saiba qual é a programação da Globo hoje, quarta-feira em 22 de junho de 2022, com futebol ao vivo. Com diferentes programas durante a manhã, tarde e a noite, é importante relembrar que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

Fique atento para saber qual jogo de futebol hoje vai passar no seu estado.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – A Vida É Uma Festa

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:05 Além da Ilusão

18:45 Jornal Local

19:15 Cara e Coragem

20:00 Jornal Nacional

20:35 Pantanal

21:20 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Que História É Essa, Porchat?

00:30 Jornal da Globo

+ Escala de arbitragem da Copa do Brasil 2022