Qual o filme da Tela Quente dessa segunda?

Emissora volta a exibir sessão de filmes na próxima semana

Escrito por Anny Malagolini
Qual o filme da Tela Quente dessa segunda Foto: TV Globo

Nesta segunda-feira, 22, a TV Globo não vai exibir a Tela Quente. No lugar, a emissora exibe “Falas de Acesso”, programa apresentado pelas influenciadoras e comediantes Pequena Lo e Tata Mendonça. A atração traz diversos quadros sobre situações, comportamentos e termos capacitistas utilizados frequentemente pela sociedade.

Tela Quente na Globo

A “Tela Quente” não será exibida hoje, mas na próxima segunda-feira, 29 de setembro, a Globo exibe um logo após o reality “Estrela da Casa”. A partir das 02h45 da madrugada de terça-feira, será transmitido o Corujão I com o filme Veneza.

Reencontrar o único homem que amou é o sonho de Gringa, dona de um bordel. Ela insiste em ir a Veneza para pedir perdão ao amante que abandonou no passado.

O sessão de filmes da emissora nas noites de segunda-feira começou a ser exibida em 1988, como uma estratégia da emissora carioca para competir com o Programa do Jô, no SBT. Para a estreia, o filme escolhido foi Star Wars: Episódio 6 – O Retorno de Jedi.

Além da Tela Quente, a Globo mantém outros horários voltados para o cinema, como Supercine, Tela Máxima e Sessão da Tarde.

Aproveite e confira os filmes da Sessão da Tarde da semana.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

