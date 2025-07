Quando começa A Fazenda 2025 e participantes cotados

Adriane Galisteu continua no comando do reality rural

Já está sentindo o cheiro de feno por aí? A Fazenda 2025 deve estrear em breve com sua 17ª edição. O programa terá como apresentadora Adriane Galisteu, chega à sua quinta temporada no reality show da Record.

Que dia começa A Fazenda 2025

Boa notícias para os fãs de reality, já que A Fazenda 2025 começa na primeira quinzena de setembro. A edição deve contar com, pelo menos, 20 participantes. Ainda não há informação se haverá o Paiol, que pode aumentar o tamanho do elenco. A direção segue com Rodrigo Carelli.

Se seguir as outras edições, o cronograma começa nas segundas-feiras, onde o público acompanha a prova de fogo. Na terça-feira, será realizado a formação de roça, enquanto na quarta-feira vai ser o dia de conhecer o novo fazendeiro entre os roceiros da semana. Na quinta-feira deve acontecer a eliminação. Na sexta, os participantes ganham uma festa e no final de semana, algumas ações de marcas são realizadas ou atividades especiais. No domingo, a prova de fogo é gravada.

Cronograma A Fazenda

Segunda-feira: prova de fogo (gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: pós-eliminação (VTs) e começo da festa (ao vivo)

Sábado: melhores momentos da festa

Domingo: prova de fogo é gravada, mas não exibida

Participantes cotados

Embora o elenco ainda não tenha sido oficialmente divulgado pela emissora, nomes fortes já circulam nas redes sociais. Entre os mais cotados para A Fazenda 2025 estão os nomes de MC Guimê, funkeiro e ex-BBB.

Além dele, surgem com força os nomes da modelo Carol Lekker, conhecida por sua participação em realities e pelo título de Miss Bumbum, e da funkeira MC Pipokinha, figura polêmica e com forte presença nas redes sociais, e que recentemente anunciou sua aposentadoria.

Outros nomes que também aparecem nas listas de cotados são o ator Rafael Cardoso, que teria sido sondado mas ainda não confirmou participação, o cantor Lucas Lucco, e personalidades como Pepita, Gabriel Cartolano, Júlia Gomes, Luizinho Meses e até Davi Brito, vencedor do BBB 24.