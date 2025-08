Quando estreia Wandinha 2 e que horas assistir na Netflix

Wandinha 2 está chegando na Netflix! Na nova temporada, a personagem de Jenna Ortega precisa lidar com a família, os amigos e os velhos adversários, o que a impulsiona para mais um ano de caos deliciosamente sombrio e excêntrico. Armada com sua sagacidade afiada e charme inexpressivo, Wandinha também mergulha em um novo mistério sobrenatural de arrepiar. Não perca a estreia dessa semana.

Que dia sai a 2ª temporada de Wandinha?

A querida Wandinha Addams volta com tudo a partir de 6 de agosto, quarta-feira, a partir das 4 horas da manhã (de Brasília), com quatro novos episódios lançados de uma só vez. Mas o segundo lote de quatro episódios estreia em 3 de outubro.

A nova temporada chega quase três anos após a estreia do título. As filmagens começaram em maio de 2024 por causa da greve dos atores e roteiristas, e a produção também foi transferida da Romênia para a Irlanda. A mudança se deu principalmente porque a Irlanda tem um crédito fiscal para filmagens de TV e cinema. As filmagens terminaram em novembro passado.

O lendário Tim Burton dirige quatro dos oito episódios, e as novidades continuam. Bem-vinda ao show, Lady Gaga! A cantora e atriz se junta a todos os monstrinhos da escola como Rosaline Rotwood, uma professora misteriosa e enigmática da Nevermore Academy.

A notícia foi anunciada no evento Tudum, onde a estrela subiu ao palco para uma apresentação eletrizante. Saindo de um caixão com as palavras “Here lies the monster queen” (Aqui jaz a rainha monstro) na tampa e acompanhada por dançarinos que lembram a Família Addams, Gaga cantou “Zombieboy”, “Bloody Mary” e “Abracadabra”, de seu álbum recém-lançado , Mayhem .

Por outro lado, é o fim da série para Naomi J. Ogawa (Yoko Tanaka) e Percy Hynes White, que interpretou Xavier Thorpe, um dos interesses amorosos de Wednesday.

Sobre o que será a nova temporada de Wandinha 2?

Um trailer de abril, com uma versão assustadora de “My Favorite Things”, de A Noviça Rebelde, rendeu algumas provocações instigantes. A Wandinha de Ortega, toda de preto, passa primeiro por uma verificação de segurança no Aeroporto de Newark a caminho da Nevermore Academy. Ela deixa seus itens de metal de lado — soqueiras, manguais e facões, ha! —, mas é parada por causa do protetor solar gigante do Thing.

Ao chegar, a protagonista aprenderá que a angústia é relativa. “Este ano, trazemos a família para Nevermore”, revelou Burton em um novo documentário da Netflix. “Sua família na escola é a pior coisa possível, não é?”

Isso é especialmente verdade porque seu irmão mais novo, Pugsley (Isaac Ordonez), é um aluno novo e descobre que não é fácil domar seus poderes de eletrocinese ou viver na sombra da irmã mais velha.

Os espectadores também devem esperar grandes desdobramentos com os suspenses da 1ª temporada. Na lista (alerta de spoiler)? O paradeiro do colega Tyler (Hunter Doohan), que se revelou o monstruoso e assassino Hyde, e a revelação do perseguidor que enviou aquela mensagem ameaçadora para o novo celular de Wandinha.