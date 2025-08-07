Quando sai a segunda parte de Wandinha 2?
Depois de assistir a primeira parte, estamos prontos para mais quatro episódios
Ela está de volta! A icônica Wandinha Addams voltou às nossas telas da Netflix para a segunda temporada de Wednesday. Os fãs esperaram quase três anos pela segunda temporada, então houve uma surpresa quando Netflix decidiu lançá-la em duas partes. Agora que maratonamos a primeira metade, quando saem os próximos quatro episódios? Aqui está o que você precisa saber sobre o lançamento da segunda parte.
Quando posso assistir a segunda parte de Wandinha 2?
A nova tempo chegou às nossas telas na quarta-feira, 6 de agosto, com os quatro primeiros episódios. A segunda metade de Wandinha 2 será lançada na Netflix em 3 de setembro de 2025, às 4h (de Brasília). Isso significa que temos pouco menos de um mês até descobrirmos o que acontece a seguir.
A estreia da 2ª temporada de Wednesday é intitulada “Here We Woe Again” (Aqui Estamos Aflitos Novamente). O roteiro é de Gough e Millar e a direção é de Tim Burton. Os primeiros seis minutos do episódio estrearam no Netflix Tudum 2025: The Live Event, em 31 de maio, e respondem à pergunta sinistra: O que Wednesday faria durante as férias de verão? (Dica: envolve bonecas assustadoras, facas e uma viagem angustiante ao aeroporto.)
Nessa temporada, Jenna Ortega atua ao lado de Zeta-Jones (Morticia Addams), Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) e Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Ritchie Santiago) tornaram-se regulares na série. Jamie McShane (Xerife Donovan Galpin) e Fred Armisen (Tio Fester) também retornarão como atores convidados. Lady Gaga também está na série.