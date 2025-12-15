Edição foi gravada em Gramado, no Rio Grande do Sul

Que dia vai passar Roberto Carlos na Globo em 2025

Final de ano chegou e isso significa que chegada a hora de escutar os sucessos do rei Roberto Carlos no especial da Globo. Exibido anualmente desde 1974 em comemoração as festas do Natal e Ano Novo, o show de 2025 já tem data marcada para ser exibido.

Quando é o show do Roberto Carlos na Globo?

De acordo com a TV Globo, o especial de Roberto Carlos de 2025 vai ser exibido no dia 23 dezembro, terça-feira, logo após a novela Três Graças. O show foi gravado no Serra Park, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Esta é a 51ª edição do programa e vai contar com uma série de participações especiais, entre elas Fafá de Belém, Jorge Ben Jor, Supla, João Gomes e Sophie Charlotte dividem os holofotes com o Rei.

Roberto Carlos também cantará ao lado de alguns artistas da nova geração que ainda não estiveram no palco com ele, como Luísa Sonza e Jão, atuais fenômenos do pop brasileiro, e Ana Castela, um dos principais nomes do sertanejo atual. As faixas que eles dividirão com o rei ainda permanecem um mistério.

A transmissão do especial de Roberto Carlos em dezembro será realizada na TV aberta, então é gratuita. Ela vai ao ar na Globo e pode ser acompanhado por qualquer aparelho televisivo e também pela aba da Globoplay que exibe a programação do canal em tempo real para qualquer conta, pagante ou não.

Assistir o Especial de fim de ano na internet

Caso não esteja em casa e prefira assistir pelo seu notebook, tablet ou outro tipo de dispositivo, é só conectar na Globoplay. A exibição do especial de Roberto Carlos pode ser acompanhada em tempo pela aba “Agora na TV” e deve permanecer disponível gratuitamente na plataforma após a transmissão, assim como o show do ano passado.

Para ter acesso a exibição ao vivo ou a apresentação do especial na íntegra mais tarde, será necessário ter uma conta gratuito no streaming. O processo é simples e rápido:

1 – Acesse https://globoplay.globo.com/, clique em “entrar” e depois em “cadastre-se”

2 – Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

3 – Selecione a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”

4 – Por último, aperte o botão “cadastrar”

Depois, para conferir a exibição ao vivo, use seu login e senha para entrar na plataforma, clique na aba “Agora na TV” e espere o especial começar. Para conferir a atração após a exibição ao vivo, pesquise pela apresentação na barra de busca.

Transmissão do especial de fim de ano do Roberto Carlos celular

Para assistir pelo celular, você também pode usar a aba “Agora na TV” da Globoplay. Porém, neste caso é necessário baixar o aplicativo.

1 – Acesse a loja de aplicativos do seu celular e pesquise pela plataforma streaming

2 – Após a instalação, abra o aplicativo e vá em “Cadastre-se de graça”

3 – Você vai informar os mesmos dados de quem faz o cadastro pelo site: nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

4 – Depois é só finalizar o cadastro e pronto, você já terá seu login e senha. Agora é só ir na aba “Agora na TV” no horário do especial de final de ano de Roberto Carlos.