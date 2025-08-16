Que horas começa o Altas Horas hoje com Felca?

Que horas começa o Altas Horas hoje com Felca?

O Altas Horas deste sábado (16) recebe o influenciador Felca, que ganhou destaque recentemente em um vídeo no qual denuncia canais e influencers supostamente envolvidos em exposição e exploração infantil em conteúdos digitais.

O programa da TV Globo comandado por Serginho Groisman começa às 22h25 (horário de Brasília), logo após Vale Tudo. O semanal termina às 00h15.

Será a primeira vez na televisão que o paranaense de 26 anos comentará sobre o vídeo “Adultização” – que alcançou 43 milhões de visualizações no YouTube em apenas 9 dias.

Entre os desdobramentos da denúncia de Felipe Bressanim Pereira, nome de registro de Felca, está a prisão do influencer Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos para as redes digitiais.

O youtuber paraibano e o marido foram detidos pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), na sexta-feira (15), em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

No Altas Horas, Felca relata como foi o processo de gravação e as consequências da denúncia, como ameaças de morte que tem recebido.

Convidados do Altas Horas

Além do youtuber, o Altas Horas recebe Paolla Oliveira, que interpreta a Heleninha em Vale Tudo, o apresentador Fábio Porchat e o jornalista Caco Barcellos. Já a parte musical fica por conta de Xamã e Gloria Groove.

O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção-geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco.