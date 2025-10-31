Cinema & TV

Que horas começa o Jornal Nacional hoje na despedida de Bonner

Jornalista deixa o carga para César Tralli

Escrito por Anny Malagolini
Que horas começa o Jornal Nacional Foto: TV Globo/reprodução

Nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, William Bonner dará seu último boa noite à frente do Jornal Nacional. O jornalista não vai sair da Globo, emissora que atua há mais de três décadas, mas será substituído pelo jornalista César Tralli.

Horário do Jornal Nacional e como assistir a despedida

O Jornal Nacional hoje começa às 20h30, horário de Brasília, logo após a novela Dona de Mim. Nesta sexta, o noticiário comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos dará início a troca de cadeiras no noticiário. César Tralli deixou o Jornal Hoje e ocupará a cadeira do ex-marido de Fátima Bernardes.

Sobre o lugar na bancada do JN, em entrevista ao Gshow, Tralli elogiou o colega. “Entrei na Globo com 22 anos. Meu sonho era fazer reportagem para o JN e comecei a fazer matérias para o telejornal novinho e ele já era o apresentador. Ele está na bancada há 29 anos e é uma referência pra mim em todos os sentidos. Como apresentador, jornalista, editor-chefe… O Norte de um profissional sério e comprometido com o trabalho. Para mim é uma inspiração de vida”, avaliou.

Quem estiver longe da televisão no horário do Jornal Nacional pode acompanhar a sabatina pelo portal G1 ou pelo Globoplay.

No computador: para assistir as entrevistas com os candidatos pelo computador, acesse o site do Globoplay e crie uma conta – se já houver um cadastro, basta fazer login com e-mail e senha. Depois, clique em ‘Agora na TV’ para ter acesso ao sinal ao vivo da Globo.

No celular: baixa na App Store ou no Google Play o aplicativo do Globoplay em seu smartphone. Faça o cadastro ou o login e em seguida, clique no ícone ‘Agora’.

As entrevistas com os candidatos à presidência serão disponibilizadas para serem assistidas na íntegra após o fim do programa ao vivo na Globo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

