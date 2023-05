A novela de Gloria Perez chega ao fim nas telinhas da Globo nesta sexta-feira (5), após quase 7 meses no ar. Para não perder o desfecho, veja que horas começa o último capítulo de Travessia hoje. A partir de segunda, o público vai poder acompanhar a novela Terra e Paixão.

Horário do último capítulo de Travessia

Às 21h20é que horas começa o último capítulo de Travessia hoje, dia 5 de maio, de acordo com o cronograma oficial da emissora. O folhetim terá 1 hora e 15 minutos no ar e o será encerrado às 22h35, horário do Globo Repórter.

Para assistir o último capítulo de Travessia online, ao vivo e de graça, é necessário ter um cadastro na Globoplay. O site permite que os usuários assistam a programação ao vivo da emissora sem pagar nada por isso, no entanto, a liberação é apenas para quem já tem cadastro. O processo para criar sua conta é simples, você informará alguns dados e pouco depois receberá uma confirmação por e-mail.

O passo a passo é o seguinte: acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em “entrar” na lateral superior direita do site, em seguida vá em “cadastre-se”. Agora escreva seu nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora. Crie uma senha, selecione as caixinhas “sou humano” da verificação de robôs e “li e concordo com os termos de uso” e por último aperte o botão “cadastrar”.

Depois, é só abrir a plataforma e usar a aba Agora na TV e pronto!

Programação da Globo

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV - 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate Com Pimenta

15:40 Sessão da Tarde - De Repente Uma Família

17:20 Vale a Pena Ver de Novo - O Rei do Gado

18:25 Amor Perfeito

19:10 Praça TV - 2ª Edição

19:40 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:20 Travessia

22:35 Globo Repórter

23:25 Sessão Globoplay - The Equalizer - A Protetora

00:10 Jornal da Globo

01:00 Conversa com Bial

01:40 Reapresentação Novela II - Vai Na Fé

02:25 Comédia Na Madruga I

03:15 Corujão I - Golpe De Risco

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades das novelas as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.