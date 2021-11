Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje, segunda-feira (16/11)

A nova novela de Lícia Manzo estreou na semana passada no disputado horário nobre da TV Globo e tem dado o que falar nas redes sociais. A trama dos irmãos gêmeos separados na infância e a troca de identidade ainda está no começo e promete grandes emoções. Para não correr o risco de perder os novos capítulos, confira que horas começa Um Lugar ao Sol hoje (16) e a programação da semana da TV Globo.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

Nesta terça-feira, a novela vai começar 22h30, um horário mais tarde do que a produção costuma ir ao ar. De acordo com o cronograma oficial da emissora, o capítulo será exibido depois das 22h por causa da transmissão da partida entre o Brasil e a Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo 2022, no Estádio San Juan.

Segundo o resumo cedido pela emissora, os acontecimentos deste capítulo de Um Lugar ao Sol, que começa hoje às 22h30, serão: Renato/Christian faz Bárbara prometer que não contará a Santiago sobre o atropelamento. Elenice concorda em vender o apartamento de Renato. Teodoro fica desconcertado quando Elenice diz que irá morar com ele. Joy aceita ficar com Ravi em troca de dinheiro. Renato/Christian resolve dar todo o dinheiro da venda de seu apartamento para Pilar. Lara diz a Mateus que ainda ama Christian. Bárbara decide se separar do marido. Noca diz a Dalva que, sempre que coloca as cartas de tarô, Christian aparece vivo. Rebeca não gosta da forma como Santiago trata Túlio. Inácia cobra de Joyce dinheiro para alimentar os irmãos. Ravi fica sabendo que Joyce continua a pichar. Joyce cai de um prédio e é socorrida por Ravi. Ravi busca Renato/Christian e Bárbara no aeroporto. Josias aborda Renato/Christian no aeroporto, chamando-o de Chris.

Programação da TV Globo desta terça-feira (16):

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

15:00 Sessão da Tarde – Nossa União, Muita Confusão

16:40 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:35 Malhação – Sonhos

18:00 Nos Tempos do Imperador

19:05 Pega Pega

19:45 Jornal Nacional

20:20 Futebol – Eliminatórias da Copa do Mundo 2022: Argentina x Brasil

22:30 é hora que começa Um Lugar ao Sol hoje

23:40 Verdades Secretas

00:25 As Five

01:05 Jornal da Globo

01:55 Conversa com Bial

02:35 Corujão I – Minutos Atrás

Como assistir Um Lugar ao Sol

Para assistir a novela Um Lugar ao Sol na hora que começar hoje, depois da partida de futebol, há duas maneiras gratuitas de acompanhar: a primeira é a mais simples e comum, sintonizar na TV Globo em qualquer televisão com acesso aos canais brasileiras. A segunda opção é usar a aba “Agora na TV” da Globoplay durante a exibição. A aba é gratuita, a única obrigatoriedade do site é ter um cadastro na plataforma.

- PUBLICIDADE -

Para quem perder a transmissão Um Lugar ao Sol hoje, ou qualquer dia da semana, saiba que é possível assistir os capítulos a qualquer hora na Globoplay, no entanto, neste caso é necessário ser assinante de algum pacote do streaming.

Confira o resumo dos momentos mais recentes do folhetim:

Leia também – Maria Fernanda em Um Lugar ao Sol: mulher vai causar reviravolta na vida de Christian