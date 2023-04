Vanessa (Letícia Colin) em Todas as Flores - Foto: Reprodução/Rede Globo

Que horas libera Todas as Flores hoje no Globoplay, dia 26/4?

Que horas libera Todas as Flores hoje no Globoplay, dia 26/4?

Uma nova leva de episódios de Todas as Flores será disponibilizado nesta quarta-feira, 26, para os assinantes do Globoplay. Os capítulos dão sequência a vingança de Maíra (Sophie Charlotte), os novos planos de Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Letícia Collin) e a investigação de Rafael (Humberto Carrão).

Que horas lança Todas as Flores?

Os episódios 61-65 serão lançados às 20h, horário de Brasília, para os assinantes da plataforma de streaming. Os capítulos da novela de João Emanuel Carneiro são disponibilizados semanalmente sempre às quartas.

É necessário ser assinante de um dos planos pagos do Globoplay para ter acesso aos capítulos - o plano mais acessível tem o valor de R$ 24,90 por mês, mas também é possível optar pelo plano anual que pode ser dividido em até 12 vezes sem juros.

Todos os capítulos da primeira parte de Todas as Flores e os episódios liberados até agora da segunda fase já estão disponíveis na plataforma de streaming. A continuação da história de Maíra agora mostra uma nova face da personagem, que tem sede de vingança contra a mãe e a irmã que destruíram sua vida.

Os capítulos também estão mostrando o fim da farsa de Diego (Nicolas Prattes), que foi desmascarado por Lila (Naruna Costa), além de sua missão em tentar reencontrar a irmã Jéssica (Duda Batsow).

Veja: Quem é Petra em Terra e Paixão, personagem de Debora Ozório

Quando acaba a novela?

A segunda parte de Todas as Flores terá 40 capítulos. Sendo assim, a trama de JEC terá 85 episódios no total, somando com os 45 que foram disponibilizados na primeira fase da novela.

Chegando no capítulo 65 nesta quarta, o folhetim ainda deve disponibilizar os episódios por mais três semanas até chegar no final da trama.

Todas as Flores inicialmente se chamaria Olho por Olho e seria a substituta de Pantanal na TV, mas foi realocada para o Globoplay enquanto Travessia, de Glória Perez, ocupou a faixa das 21h.

O folhetim da plataforma, porém, obteve mais repercussão positiva do que a trama da Globo. A novela bateu a marca de 1 milhão de horas assistidas no Globoplay e fez sucesso entre o público e a crítica especializada, enquanto Travessia suou para subir os índices de audiência e mesmo na reta final não empolga muito o público noveleiro.

O diretor de produtos digitais e Canais Pagos da Globo, Erick Bretas, anunciou em seu Twitter no último dia 15 sobre o recorde batido pela novela. "Queria contar pra vocês que quinta-feira, anteontem, 'Todas As Flores' cravou 1 milhão de horas de consumo. Recorde desde o início da exibição da nossa novela. E vai crescer ainda mais!", publicou

Todas As Flores é a segunda novela exclusiva do Globoplay - a primeira foi Verdades Secretas II, lançada em 2021.

Veja: Marcos vai ser preso O Rei do Gado pela morte de Ralf?

Todas as Flores vai passar na Globo?

O folhetim começará a ser exibido na TV aberta no segundo semestre de 2023, ainda sem data definida, ocupando a faixa de horário das 23h. A trama deve contar com cenas inéditas que não foram ao ar nos capítulos disponibilizados no Globoplay.

Enquanto Todas as Flores não chega às telinhas, o público acompanha a estreia de Terra e Paixão, nova novela de Walcyr Carrasco para o horário nobre. A trama estreia em 8 de maio, segunda-feira, substituindo Travessia.

O segundo semestre de 2023 também contará com a estreia de Fuzuê, próxima novela das sete que chega para substituir Vai na Fé.

Amor Perfeito, novela das 18h, também chega ao fim no segundo semestre deste ano e será substituída pelo remake de Elas por Elas, sucesso da década de 80 que agora ganha uma nova versão.

Próximas novelas da Globo em 2023

Terra e Paixão (21h) - 8 de maio, às 21h30

Fuzuê (19h) - Segundo semestre

Elas por Elas (18h) - Segundo semestre

Todas as Flores (23h) - Segundo semestre

Veja: Como está o ator que fez Geraldinho em O Rei do Gado?