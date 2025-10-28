Que horas vai começar Terra Nostra hoje em dia de jogo do Brasil
Capítulo desta terça-feira será mais curto
O amistoso da seleção feminina brasileira contra a Itália vai afetar a programação vespertina da TV Globo. Com isso, é bom saber que horas vai começar Terra Nostra nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025.
Horário de Terra Nostra nesta terça
Nesta terça-feira, a exibição de Terra Nostra começa mais cedo, a partir das 13h35 (de Brasília). O capítulo deve acabar às 14h10, quando dá lugar ao jogo do Brasil feminino em amistoso. É previsto que a partida será exibida até às 16h.
Assim, mais atrações do período da tarde da Globo serão afetadas. A primeira delas é a Sessão da Tarde, que geralmente é exibida às 15h30 e nesta terça vai passar a partir das 16h05.
Novelas noturnas serão afetadas pelo jogo?
Quem acompanha os folhetins das 18h, 19h e 21h não sofrerá com mudanças. Êta Mundo Melhor começará às 18h25. Dona de Mim é às 19h40, horário de todos os dias da novela. Já Três Graças começa às 21h20 como sempre.
Como assistir
