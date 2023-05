Quem está na repescagem dos homens no Dança dos Famosos 2023

Neste domingo, 14 de maio, o público irá assistir a terceira e última parte da fase individual dos homens do Dança dos Famosos 2023 no Domingão, para conferir quem passa para a próxima etapa e quem compete na repescagem por mais uma chance na disputa. Como a atração foi gravada na quinta-feira (11), os nomes dos repescados já vazou. Veja quem são!

Quem está na repescagem dos homens no Dança dos Famosos?

Os quatro homens que vão competir na repescagem do Dança dos Famosos 2023 serão: o jornalista Thiago Oliveira, o ator Bruno Garcia, o cantor Nattan e o humorista e ator Rafael Infante. A informação foi dada em primeira mão pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, na tarde de sábado, 13 de maio.

O cantor Belo e os atores Douglas Silva e Bruno Cabrerizo ficaram com as três primeiras colocações do quadro geral de notas e por enquanto estão salvos na competição. A repescagem masculina será realizada no programa do dia 28 de maio, daqui a dois domingos.

A competição de dança do Domingão costuma durar em média três meses. A disputa deste ano teve início na terceira semana do mês de março e tem previsão de terminar em meados de julho. As notas de cada competidor são decididas entre jurados técnicos fixos do quadro, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, jurados famosos convidados que mudam semanalmente e a plateia do programa, que vota em nome do público.

Quem está na repescagem feminina do Dança dos Famosos?

As participantes que estão na repescagem das mulheres do Dança dos Famosos são: a cantora Gabi Melim, a influenciadora digital e apresentadora Rafa Kalimann e as atrizes Heloísa Perissé e Priscila Fantin. A disputa para descobrir quem volta ao jogo será na próxima semana, dia 21 de maio.

As classificadas entre as mulheres foram Daiane dos Santos, que ficou em primeiro com 170 pontos, Carla Diaz, em segundo lugar com 168,3 pontos e Juliana Alves, com 168,1 na pontuação geral. As participantes que agora seguirão para a repescagem somaram: 167,9 (Fantin), 167,9 (Rafa Kalimann), 167,7 (Perissé) e 167,6 (Melim).

Quem já saiu da competição?

Por enquanto, apenas dois participantes deixaram a competição de forma definitiva: o cantor e ator Guito e a atriz e ex-BBB Linn da Quebrada. Eles foram eliminados na primeira fase da competição.

A temporada de 2023 contou com uma dinâmica inédita e os artistas foram divididos em quatro grupos. Depois de algumas semanas de apresentações, três grupos seguiram na competição, enquanto um foi parar na repescagem. Participaram desta disputa Linn da Quebrada e Guito, que foram eliminados, e Nattan e Priscilla Fantin, que conseguiram se manter na briga pelo título.

A Dança dos Famosos é exibida todos os domingos no programa de Luciano Huck, o Domingão. A atração começa na TV Globo na faixa das 18h00 e segue até às 20h30, quando cede espaço para o Fantástico. A competição de dança entre famosos é exibida nos últimos blocos do programa.

Os competidores brigam pelo troféu de campeão, mais um carro 0km. Não há prêmio em dinheiro para o vencedor da disputa. A atração já contou com várias temporadas e está no ar desde 2005.

