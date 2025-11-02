Quem saiu da Dança dos Famosos hoje: Duda Santos é eliminada
Veja quem continua na disputa do Domingão
Mais um participante deu adeus para a competição do Domingão do Huck. Dessa vez, a atriz Duda Santos eliminada da Dança dos Famosos. Apesar de ser uma das queridinhas do elenco, a apresentação deste domingo, 2 de novembro, não somou a pontuação necessária para continuar na competição.
A eliminação acontece após decisão dos jurados Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo, Zebrinha, Milton Cunha e Angélica, convidada do dia. Apesar de não receber nenhuma nota baixa e até ser elogiada, a atriz desempenho inferior aos demais. Além de Duda, se apresentaram neste domingo Allan Souza Lima, Álvaro, Silvero Pereira e Wanessa Camargo.
Agora, nove duplas seguem na competição da Globo. Domingo que vem tem mais! Também continuam na disputa Nicole Bahls, Manu Bahtidão, David Junior e David Junior.
Aproveite e relembre quem já ganhou o Dança dos Famosos de 2005 a 2024:
- Karina Bachini (2005)
- Juliana Didone (1ª edição 2006)
- Robson Caetano (2ª edição 2006)
- Rodrigo Hilbert (2007)
- Christiane Torloni (2008)
- Paolla Oliveira (2009)
- Fernanda Souza (2010)
- Miguel Roncato (2011)
- Rodrigo Simas (2012)
- Carol Castro (2013)
- Marcello Melo Jr (2014)
- Viviane Araújo (2015)
- Felipe Simas (2016)
- Maria Joana (2017)
- Léo Jaime (2018)
- Kaysar Dadou (2019)
- Lucy Ramos (2020)
- Paolla Oliveira (2021)
- Vitória Strada (2022)
- Priscila Fantin (2023)
- Tati Machado (2024)
O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.