Quem saiu da Dança dos Famosos hoje: Duda Santos é eliminada

Mais um participante deu adeus para a competição do Domingão do Huck. Dessa vez, a atriz Duda Santos eliminada da Dança dos Famosos. Apesar de ser uma das queridinhas do elenco, a apresentação deste domingo, 2 de novembro, não somou a pontuação necessária para continuar na competição.

A eliminação acontece após decisão dos jurados Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo, Zebrinha, Milton Cunha e Angélica, convidada do dia. Apesar de não receber nenhuma nota baixa e até ser elogiada, a atriz desempenho inferior aos demais. Além de Duda, se apresentaram neste domingo Allan Souza Lima, Álvaro, Silvero Pereira e Wanessa Camargo.

Agora, nove duplas seguem na competição da Globo. Domingo que vem tem mais! Também continuam na disputa Nicole Bahls, Manu Bahtidão, David Junior e David Junior.

Aproveite e relembre quem já ganhou o Dança dos Famosos de 2005 a 2024:

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.