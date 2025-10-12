Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como ficou a classificação
Programa está na fase de repescagem
A Dança dos Famosos 2025 está chegando ao fim da fase classificatória, o que significa que nenhum participante foi eliminado neste domingo, 12 de outubro. Nesta etapa, as celebridades dançam para somar pontos do Domingão com Huck.
Grupo 1
- Lucas Leto & Mayara Araujo — 170,6 pontos
- Manu Bahtidão & Heron Leal — 170 pontos
- Allan Souza Lima & Gabe Cardoso — 169,7 pontos
- Nicole Bahls & Fernando Perrotti — 169,5 pontos
- Wanessa Camargo & Diego Basílio — 168,9 pontos
- Álvaro & Mariana Torres — 168,6 pontos
- Luan Pereira & Mariana Fernandes — 166 pontos
Grupo 2
- Silvero Pereira & Thais Sousa — 173,4 pontos
- David Junior & Jaque Paraense — 171,7 pontos
- Duda Santos & Dani Norton — 171,5 pontos
- Richarlyson & Monique Santos — 170,6 pontos
- Rodrigo Faro & Larissa Parison — 169,4 pontos
- Tereza Seiblitz & Jefferson Bilisco — 167,7 pontos
Como funciona a Dança dos Famosos 2025
Os 14 participantes da Dança dos Famosos foram divididos em duas chaves. Em um domingo, dançam sete de uma chave; no seguinte, sete da outra. Depois de seis semanas, os quatro de cada chave que tiverem menos pontos vão para a repescagem. Desses oito, apenas quatro continuam e quatro deixam a competição.
Nicole Bahls, Wanessa Camargo, Álvaro, Luan Pereira, Richarlyson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz seguem na disputa, cada um com sua dupla, estão na repescagem. A disputa acontece no próximo domingo, dia 19.
Os classificados para o mata a mata são: Silvero Pereira, David Junior, Duda Santos, Lucas, Manu Batidão e Allan Souza.
Quem já ganhou o Dança dos Famosos?
- Karina Bachini (2005)
- Juliana Didone (1ª edição 2006)
- Robson Caetano (2ª edição 2006)
- Rodrigo Hilbert (2007)
- Christiane Torloni (2008)
- Paolla Oliveira (2009)
- Fernanda Souza (2010)
- Miguel Roncato (2011)
- Rodrigo Simas (2012)
- Carol Castro (2013)
- Marcello Melo Jr (2014)
- Viviane Araújo (2015)
- Felipe Simas (2016)
- Maria Joana (2017)
- Léo Jaime (2018)
- Kaysar Dadou (2019)
- Lucy Ramos (2020)
- Paolla Oliveira (2021)
- Vitória Strada (2022)
- Priscila Fantin (2023)
- Tati Machado (2024)
O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.