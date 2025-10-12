Cinema & TV

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como ficou a classificação

Programa está na fase de repescagem

Escrito por Anny Malagolini
Quem saiu da Dança dos Famosos hoje Foto: TV Globo

A Dança dos Famosos 2025 está chegando ao fim da fase classificatória, o que significa que nenhum participante foi eliminado neste domingo, 12 de outubro. Nesta etapa, as celebridades dançam para somar pontos do Domingão com Huck.

Grupo 1

  • Lucas Leto & Mayara Araujo — 170,6 pontos
  • Manu Bahtidão & Heron Leal — 170 pontos
  • Allan Souza Lima & Gabe Cardoso — 169,7 pontos
  • Nicole Bahls & Fernando Perrotti — 169,5 pontos
  • Wanessa Camargo & Diego Basílio — 168,9 pontos
  • Álvaro & Mariana Torres — 168,6 pontos
  • Luan Pereira & Mariana Fernandes — 166 pontos

Grupo 2

  • Silvero Pereira & Thais Sousa — 173,4 pontos
  • David Junior & Jaque Paraense — 171,7 pontos
  • Duda Santos & Dani Norton — 171,5 pontos
  • Richarlyson & Monique Santos — 170,6 pontos
  • Rodrigo Faro & Larissa Parison — 169,4 pontos
  • Tereza Seiblitz & Jefferson Bilisco — 167,7 pontos

Como funciona a Dança dos Famosos 2025

Os 14 participantes da Dança dos Famosos foram divididos em duas chaves. Em um domingo, dançam sete de uma chave; no seguinte, sete da outra. Depois de seis semanas, os quatro de cada chave que tiverem menos pontos vão para a repescagem. Desses oito, apenas quatro continuam e quatro deixam a competição.

Nicole Bahls, Wanessa Camargo, Álvaro, Luan Pereira, Richarlyson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz seguem na disputa, cada um com sua dupla, estão na repescagem. A disputa acontece no próximo domingo, dia 19.

Os classificados para o mata a mata são: Silvero Pereira, David Junior, Duda Santos, Lucas, Manu Batidão e Allan Souza.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

  • Karina Bachini (2005)
  • Juliana Didone (1ª edição 2006)
  • Robson Caetano (2ª edição 2006)
  • Rodrigo Hilbert (2007)
  • Christiane Torloni (2008)
  • Paolla Oliveira (2009)
  • Fernanda Souza (2010)
  • Miguel Roncato (2011)
  • Rodrigo Simas (2012)
  • Carol Castro (2013)
  • Marcello Melo Jr (2014)
  • Viviane Araújo (2015)
  • Felipe Simas (2016)
  • Maria Joana (2017)
  • Léo Jaime (2018)
  • Kaysar Dadou (2019)
  • Lucy Ramos (2020)
  • Paolla Oliveira (2021)
  • Vitória Strada (2022)
  • Priscila Fantin (2023)
  • Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

