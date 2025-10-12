Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como ficou a classificação

A Dança dos Famosos 2025 está chegando ao fim da fase classificatória, o que significa que nenhum participante foi eliminado neste domingo, 12 de outubro. Nesta etapa, as celebridades dançam para somar pontos do Domingão com Huck.

Grupo 1

Lucas Leto & Mayara Araujo — 170,6 pontos

Manu Bahtidão & Heron Leal — 170 pontos

Allan Souza Lima & Gabe Cardoso — 169,7 pontos

Nicole Bahls & Fernando Perrotti — 169,5 pontos

Wanessa Camargo & Diego Basílio — 168,9 pontos

Álvaro & Mariana Torres — 168,6 pontos

Luan Pereira & Mariana Fernandes — 166 pontos

Grupo 2

Silvero Pereira & Thais Sousa — 173,4 pontos

David Junior & Jaque Paraense — 171,7 pontos

Duda Santos & Dani Norton — 171,5 pontos

Richarlyson & Monique Santos — 170,6 pontos

Rodrigo Faro & Larissa Parison — 169,4 pontos

Tereza Seiblitz & Jefferson Bilisco — 167,7 pontos

Como funciona a Dança dos Famosos 2025

Os 14 participantes da Dança dos Famosos foram divididos em duas chaves. Em um domingo, dançam sete de uma chave; no seguinte, sete da outra. Depois de seis semanas, os quatro de cada chave que tiverem menos pontos vão para a repescagem. Desses oito, apenas quatro continuam e quatro deixam a competição.

Nicole Bahls, Wanessa Camargo, Álvaro, Luan Pereira, Richarlyson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz seguem na disputa, cada um com sua dupla, estão na repescagem. A disputa acontece no próximo domingo, dia 19.

Os classificados para o mata a mata são: Silvero Pereira, David Junior, Duda Santos, Lucas, Manu Batidão e Allan Souza.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.