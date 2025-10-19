Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e quais são as 2 duplas eliminadas

A Dança dos Famosos 2025 vai entrar na fase do mata mata e duas duplas foram eliminadas de uma vezes hoje, dia 19 de outubro. Agora, dez participantes seguem na competição. Agora, a cada eliminação um artista será eliminado.

Eliminados da Dança dos Famosos

Rodrigo Faro e a atriz Tereza Seiblitz estão eliminados da Dança dos Famosos 2025 na última rodada fase classificatória do programa da Globo. Com isso, a competição segue com Alvaro, Nicole Bahls, Wanessa, Richarlyson, Silvero Pereira, David Junior, Duda Santos, Lucas, Manu Batidão e Allan Souza.

A decisão do público manteve Alvaro na disputa, enquanto Carlinhos de Jesus votou em Wanessa Camargo e Milton Cunha escolheu Nicole. Sendo assim, sobraram Tereza e Rodrigo.

Como funciona a Dança dos Famosos 2025

Os participantes da Dança dos Famosos foram divididos em duas chaves. Em um domingo, dançam sete de uma chave; no seguinte, sete da outra. Depois de seis semanas, os quatro de cada chave que tiverem menos pontos vão para a repescagem. Desses oito, apenas quatro continuam e quatro deixam a competição.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.