Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e quais são as 2 duplas eliminadas

Dez participantes seguem na competição

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje Foto: Reprodução/TV Globo

A Dança dos Famosos 2025 vai entrar na fase do mata mata e duas duplas foram eliminadas de uma vezes hoje, dia 19 de outubro. Agora, dez participantes seguem na competição. Agora, a cada eliminação um artista será eliminado.

Eliminados da Dança dos Famosos

Rodrigo Faro e a atriz Tereza Seiblitz estão eliminados da Dança dos Famosos 2025 na última rodada fase classificatória do programa da Globo. Com isso, a competição segue com Alvaro, Nicole Bahls, Wanessa, Richarlyson, Silvero Pereira, David Junior, Duda Santos, Lucas, Manu Batidão e Allan Souza.

A decisão do público manteve Alvaro na disputa, enquanto Carlinhos de Jesus votou em Wanessa Camargo e Milton Cunha escolheu Nicole. Sendo assim, sobraram Tereza e Rodrigo.

Como funciona a Dança dos Famosos 2025

Os participantes da Dança dos Famosos foram divididos em duas chaves. Em um domingo, dançam sete de uma chave; no seguinte, sete da outra. Depois de seis semanas, os quatro de cada chave que tiverem menos pontos vão para a repescagem. Desses oito, apenas quatro continuam e quatro deixam a competição.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

  • Karina Bachini (2005)
  • Juliana Didone (1ª edição 2006)
  • Robson Caetano (2ª edição 2006)
  • Rodrigo Hilbert (2007)
  • Christiane Torloni (2008)
  • Paolla Oliveira (2009)
  • Fernanda Souza (2010)
  • Miguel Roncato (2011)
  • Rodrigo Simas (2012)
  • Carol Castro (2013)
  • Marcello Melo Jr (2014)
  • Viviane Araújo (2015)
  • Felipe Simas (2016)
  • Maria Joana (2017)
  • Léo Jaime (2018)
  • Kaysar Dadou (2019)
  • Lucy Ramos (2020)
  • Paolla Oliveira (2021)
  • Vitória Strada (2022)
  • Priscila Fantin (2023)
  • Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

