Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e quais são as 2 duplas eliminadas
Dez participantes seguem na competição
A Dança dos Famosos 2025 vai entrar na fase do mata mata e duas duplas foram eliminadas de uma vezes hoje, dia 19 de outubro. Agora, dez participantes seguem na competição. Agora, a cada eliminação um artista será eliminado.
Eliminados da Dança dos Famosos
Rodrigo Faro e a atriz Tereza Seiblitz estão eliminados da Dança dos Famosos 2025 na última rodada fase classificatória do programa da Globo. Com isso, a competição segue com Alvaro, Nicole Bahls, Wanessa, Richarlyson, Silvero Pereira, David Junior, Duda Santos, Lucas, Manu Batidão e Allan Souza.
A decisão do público manteve Alvaro na disputa, enquanto Carlinhos de Jesus votou em Wanessa Camargo e Milton Cunha escolheu Nicole. Sendo assim, sobraram Tereza e Rodrigo.
Como funciona a Dança dos Famosos 2025
Os participantes da Dança dos Famosos foram divididos em duas chaves. Em um domingo, dançam sete de uma chave; no seguinte, sete da outra. Depois de seis semanas, os quatro de cada chave que tiverem menos pontos vão para a repescagem. Desses oito, apenas quatro continuam e quatro deixam a competição.
Quem já ganhou o Dança dos Famosos?
- Karina Bachini (2005)
- Juliana Didone (1ª edição 2006)
- Robson Caetano (2ª edição 2006)
- Rodrigo Hilbert (2007)
- Christiane Torloni (2008)
- Paolla Oliveira (2009)
- Fernanda Souza (2010)
- Miguel Roncato (2011)
- Rodrigo Simas (2012)
- Carol Castro (2013)
- Marcello Melo Jr (2014)
- Viviane Araújo (2015)
- Felipe Simas (2016)
- Maria Joana (2017)
- Léo Jaime (2018)
- Kaysar Dadou (2019)
- Lucy Ramos (2020)
- Paolla Oliveira (2021)
- Vitória Strada (2022)
- Priscila Fantin (2023)
- Tati Machado (2024)
O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.