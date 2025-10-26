Cinema & TV

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje: Lucas Leto é eliminado

Veja quem continua na disputa do Domingão

Escrito por Anny Malagolini
Começou o mata-mata na Dança dos Famosos e o ator Lucas Leto acabou sendo eliminado neste domingo, 26 de outubro. O baiano não se deu bem com a apresentação ritmo do sertanejo. Agora, dez duplas seguem na competição.

Eliminados da Dança dos Famosos

Fim de competição para Lucas Leto após decisão dos jurados Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo, Zebrinha, Milton Cunha e Sabrina Sato. Apesar de não receber nenhuma nota e até ser elogiado, a dupla teve desempenho inferior aos demais.

Se apresentaram neste domingo: Nicole Bahls, Manu Bahtidão, David Junior, David Junior e Lucas.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

  • Karina Bachini (2005)
  • Juliana Didone (1ª edição 2006)
  • Robson Caetano (2ª edição 2006)
  • Rodrigo Hilbert (2007)
  • Christiane Torloni (2008)
  • Paolla Oliveira (2009)
  • Fernanda Souza (2010)
  • Miguel Roncato (2011)
  • Rodrigo Simas (2012)
  • Carol Castro (2013)
  • Marcello Melo Jr (2014)
  • Viviane Araújo (2015)
  • Felipe Simas (2016)
  • Maria Joana (2017)
  • Léo Jaime (2018)
  • Kaysar Dadou (2019)
  • Lucy Ramos (2020)
  • Paolla Oliveira (2021)
  • Vitória Strada (2022)
  • Priscila Fantin (2023)
  • Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

