Quem saiu do Chef de Alto Nível: Lucas é eliminado

Nesta quinta-feira, 7 de agosto, o paranaense Lucas foi eliminado do Chef de Alto Nível. Nesta última prova da fase de grupos, o participante duelou com a sul-mato-grossense Bruna, mas ela levou a melhor. Agora, 10 cozinheiros seguem na disputa individual. Veja como foi.

Como foi a eliminação do Chef de Alto Nível hoje

Na primeira prova da noite, os cozinheiros precisaram preparar pratos com carne e acompanhamento. O desempenho dos grupos definiu a divisão das cozinhas: o time de Renata Vanzetto ficou na Cozinha do Topo, o de Alex Atalla foi para a Cozinha do Meio, e o grupo de Jefferson Rueda acabou na Cozinha do Porão.

O destaque do desafio foi Luiz Lira, do time de Atalla, que conquistou o broche do tempo, um benefício que garante 10 segundos a mais na plataforma no próximo episódio.

Na hora da decisão, Jefferson Rueda indicou Lucas para a eliminação, enquanto Renata Vanzetto escolheu Bruna Lopes. Melhor para Bruna, que garantiu a permanência e segue viva na disputa.

Com as cinco eliminações concluídas, dez cozinheiros vão continuar no Chef de Alto Nível para a disputa individual. A partir de agora, a performance de cada um será ainda mais decisiva. A cada episódio, quem se destacar escapa da temida prova de eliminação e segue mais perto do prêmio. Para chegar lá, eles vão precisar passar pelo crivo dos chefes Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

O programa vai ao na TV Globo às terças e quintas-feiras, após Vale Tudo. Na terça, o programa rivaliza com o Masterchef, da Band.