Cinema & TV

Quem saiu do Chef de Alto Nível: Lucas é eliminado

10 participantes vão seguir para a disputa individual

Escrito por Anny Malagolini
Quem saiu do Chef de Alto Nível Crédito: TV Globo

Nesta quinta-feira, 7 de agosto, o paranaense Lucas foi eliminado do Chef de Alto Nível. Nesta última prova da fase de grupos, o participante duelou com a sul-mato-grossense Bruna, mas ela levou a melhor. Agora, 10 cozinheiros seguem na disputa individual. Veja como foi.

Como foi a eliminação do Chef de Alto Nível hoje

Na primeira prova da noite, os cozinheiros precisaram preparar pratos com carne e acompanhamento. O desempenho dos grupos definiu a divisão das cozinhas: o time de Renata Vanzetto ficou na Cozinha do Topo, o de Alex Atalla foi para a Cozinha do Meio, e o grupo de Jefferson Rueda acabou na Cozinha do Porão.

O destaque do desafio foi Luiz Lira, do time de Atalla, que conquistou o broche do tempo, um benefício que garante 10 segundos a mais na plataforma no próximo episódio.

Na hora da decisão, Jefferson Rueda indicou Lucas para a eliminação, enquanto Renata Vanzetto escolheu Bruna Lopes. Melhor para Bruna, que garantiu a permanência e segue viva na disputa.

Com as cinco eliminações concluídas, dez cozinheiros vão continuar no Chef de Alto Nível para a disputa individual. A partir de agora, a performance de cada um será ainda mais decisiva. A cada episódio, quem se destacar escapa da temida prova de eliminação e segue mais perto do prêmio. Para chegar lá, eles vão precisar passar pelo crivo dos chefes Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

O programa vai ao na TV Globo às terças e quintas-feiras, após Vale Tudo. Na terça, o programa rivaliza com o Masterchef, da Band.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quando sai a segunda parte de Wandinha 2?

Quem saiu do Masterchef 2025: Teresa é a 11º eliminada

Descubra como Abel morre em Dona de Mim

Filme O Pai da Noiva será exibido na Sessão da Tarde hoje

Tela Quente hoje exibe a série Raul Seixas: Eu Sou

Quando estreia Wandinha 2 e que horas assistir na Netflix

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes