Quem saiu do Masterchef 2025 e quem foi desclassificado

Nesta terça-feira, 29 de julho, Sofia foi quem saiu do Masterchef, mas ela não foi a única eliminada. Felipe M não entregou seu prato a tempo e foi desclassificado do programa, e deixou os participantes em choque. O episódio não contou com Erick Jacquin, então a decisão coube a Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Evaristo Costa foi o convidado da noite para comandar um leilão com os participantes. Todos os chefes tiveram que escolher um dentre os molhos mais clássicos da gastronomia, de gorgonzola ao madeira. Mas além de saber que preparar algo tradicional é desafiador, eles tiveram que contar com um tempo apertado, com preparos de 18 a 26 minutos.

Nessa etapa, Glória foi elogiada e subiu direto para o mezanino, enquanto Teresa recebeu mais críticas por apresentar uma carne fora do ponto e pouco molho, o que era o principal preparo da noite. Felipe M e Rodrigo também não se saíram bem e foram penalizados com 5 minutos na eliminação.

Na prova de eliminação, o prato escolhido surpreendeu os participantes: um Aspic. A iguaria é uma gelatina salgada, recheada com legumes, frutos do mar e carnes. Na França, é conhecido como chaud froid, que significa “quente e frio” em francês. Refere-se a alimentos preparados quentes e servidos frios. O aspic era inicialmente usado em pratos de carne e aves. O molho de carne adiciona umidade e sabor aos alimentos, e a consistência gelatinosa impede que a carne estrague, mantendo o ar e as bactérias longe.

Para ajudar o time, o chef Luiz Filipe, dono do restaurante Evvai que recebeu duas estrelas Michellin. Os profissionais explicam que ao consumir o Aspic, o calor da sua boca o derrete. Isso forma um caldo quente na boca que envolve o alimento que foi colocado no aspic.

Felipe M não conseguiu entregar o prato e acabou sendo desclassificado. Os jurados não conseguiram provar o prato que, apesar de ter sido preparado, ficou líquido, muito distante da textura de gelatina esperada.

O chef Luiz Filipe ajudou Helena Rizzo e Henrique Fogaça a tomar a decisão. Sofia acabou sendo eliminada após entregar um Aspic distante da receita esperada. Agora, restam 9 participantes.

Quem continua no Masterchef 12?

Daniela, de 49 anos, Petrópolis (RJ), Advogada;

Felipe B, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Barista;

Fernanda, de 34 anos, Criciúma (SC), Árbitra;

Gloria, de 66 anos, Hong Kong (China), Professora de Idiomas;

Guilherme, de 19 anos, São Paulo (SP), Estudante;

Leonela, de 29 anos, Santa Bárbara (BA), Advogada;

Rodrigo, de 35 anos, Volta Redonda (RJ), Comerciante;

Taynan, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Dentista;

O próximo episódio será na terça-feira, dia 5 de agosto. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.