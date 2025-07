12 competidores seguem na disputa pelo título de melhor chef amador do Brasil

Quem saiu do Masterchef 2025 e quem voltou na repescagem

Nesta terça-feira, 8 de julho, não teve quem saiu do Masterchef, mas sim “quem voltou?”. O episódio contou com uma repescagem dos eliminados e Teresa voltou para a disputa, após uma série de provas. Receitas com ovos decidiram o retorno da participante.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Na primeira prova, os eliminados já enfrentaram um desafio daqueles: executar receitas de hambúrgueres com carne bovina, peixe ou frango. Os participantes precisaram preparar do pão ao acompanhamento, como batatas e mandiocas fritas.

Nessa etapa, Flávia e André já foram eliminados.

O segundo round teve como protagonista o ovo. Os cozinheiros tiveram que fazer três receitas diferentes com o ingrediente, sendo a última um omelete Tamagoyaki. Nessa disputa, o duelo foi entre Teresa e Lucas, e a decisão de Érick Jacquin, Helena Rizzo e Fogaça colocou a jovem de volta no jogo. Ela tinha saído no terceiro episódio da temporada.

Quem continua no Masterchef 12?

Daniela, de 49 anos, Petrópolis (RJ), Advogada;

Felipe B, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Barista;

Felipe M, de 33 anos, Ribeirão Preto (SP), Publicitário;

Fernanda, de 34 anos, Criciúma (SC), Árbitra;

Gloria, de 66 anos, Hong Kong (China), Professora de Idiomas;

Guilherme, de 19 anos, São Paulo (SP), Estudante;

Leonela, de 29 anos, Santa Bárbara (BA), Advogada;

Naiara, de 28 anos, Indaial (SC), Designer Náutica;

Rodrigo, de 35 anos, Volta Redonda (RJ), Comerciante;

Sofia, de 26 anos, São Paulo (SP), Relações Públicas;

Taynan, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Dentista;

Vitória, de 22 anos, Cianorte (PR), Empreendedora.

O próximo episódio será na terça-feira, dia 15 de julho. O MasterChef Brasil tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.