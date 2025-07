11 competidores seguem na disputa pelo título de melhor chef amador do Brasil

Quem saiu do Masterchef 2025: Naiara é a 8ª eliminada

Quem saiu do Masterchef 2025: Naiara é a 8ª eliminada

Nesta terça-feira, 22 de julho, Naiara, 28 anos, foi quem saiu do Masterchef. O episódio não contou com Erick Jacquin, então a decisão coube a Helena Rizzo e Henrique Fogaça, com os chefs convidados Rodrigo Oliveira e César Yukio.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

De cara, os participantes enfrentaram um desafio daqueles na primeira prova com um cardápio de miúdos. As opções foram coração e fígado de pato, pé de porco, fissura e pulmão de carneiro, estômago de boi e moela de galinha. Apesar do ingrediente não ser considerados nobres os pratos precisaram estar à altura de um Masterchef.

Para ajudar o time, o chef Rodrigo Oliveira, proprietário do restaurante Mocotó em São Paulo, deu uma aula aos cozinheiros amadores, o que ajudo na elaboração de pratos elaborados.

Aqueles que tiveram um desempenho ruim na primeira disputa caíram na prova de eliminação, e o nível de dificuldade da tarefa foi ainda maior. Os chefs precisaram preparar profiteroles de massa choux, com recheio de sorvete e calda. Nessa etapa, Cesar Yukio, vencedor da primeira edição do MasterChef Confeitaria, ajudou Helena Rizzo e Henrique Fogaça a tomar a decisão.

Teresa foi o destaque, mas não teve jeito: Naiara acabou sendo eliminada. Com a eliminação desta noite, o top 11 está formado.

Quem continua no Masterchef 12?

Daniela, de 49 anos, Petrópolis (RJ), Advogada;

Felipe B, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Barista;

Felipe M, de 33 anos, Ribeirão Preto (SP), Publicitário;

Fernanda, de 34 anos, Criciúma (SC), Árbitra;

Gloria, de 66 anos, Hong Kong (China), Professora de Idiomas;

Guilherme, de 19 anos, São Paulo (SP), Estudante;

Leonela, de 29 anos, Santa Bárbara (BA), Advogada;

Rodrigo, de 35 anos, Volta Redonda (RJ), Comerciante;

Sofia, de 26 anos, São Paulo (SP), Relações Públicas;

Taynan, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Dentista;

O próximo episódio será na terça-feira, dia 29 de julho. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay. Jacquin deve participar dos novos capítulos.