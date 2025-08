Quem saiu do Masterchef 2025: Teresa é a 11º eliminada

Nesta terça-feira, 5 de agosto, Teresa foi quem saiu do Masterchef após duas provas ousadas. O episódio não contou com Erick Jacquin, mas teve a participação de Paola Carosella após 5 anos da saída do programa. A decisão coube a Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Para uma noite ilustre, com a presença de Paola, jurada que fez história no programa, o cardápio precisou estar à altura. Para isso, nesta primeira prova os participantes foram divididos em trios, todos escolhidos pelos jurados. Isso significa que a amizade não foi um critério de escolha.

Um dos trios foi composto por Teresa, Tainan e Daniela, sendo que as duas últimas são consideradas rivais pelo público. A tarefa era criar um menu monocromático e cada equipe ficou com uma cor. Guilherme, Rodrigo e Felipe levaram a melhoram e foram para o mesanino.

Na prova de eliminação, o desafio foi preparar sushi vegano, sem nenhum ingrediente animal. A chef Telma, referência na cozinha oriental, ensinou as participantes a preparar a iguaria, cheia de técnicas.

A maioria dos pratos recebeu críticas, especialmente o de Daniela. A advogada entregou um sushi com arroz fora do ponto e um molho com um textura criticada pelos chefes. Apesar de ter o prato mais criticado, Teresa cometeu um erro ainda maior: usou mel no preparo do seu molho, um ingrediente não vegano. Por não obedecer a regra da prova, Teresa foi eliminado do Masterchef. Agora, restam 8 participantes.

Quem continua no Masterchef 12?

Daniela, de 49 anos, Petrópolis (RJ), Advogada;

Felipe B, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Barista;

Fernanda, de 34 anos, Criciúma (SC), Árbitra;

Gloria, de 66 anos, Hong Kong (China), Professora de Idiomas;

Guilherme, de 19 anos, São Paulo (SP), Estudante;

Leonela, de 29 anos, Santa Bárbara (BA), Advogada;

Rodrigo, de 35 anos, Volta Redonda (RJ), Comerciante;

Taynan, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Dentista;

O próximo episódio será na terça-feira, dia 12 de agosto. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.