Rafaela é presa em O Rei do Gado após atirar em Geremias?

De olho na fortuna do suposto tio, Rafaela atirou em Geremias e tentou acusar Luana pelo crime. Porém, as mentiras da vilã de Gloria Pires não irão muito longe. Ela será desmascarada nos próximos e até acabará na cadeia por algum tempo.

O que acontece com Rafaela?

Tudo acontece porque o delegado Valdir (Tadeu di Pietro) tem grandes suspeitas em relação as intenções da moça. Após Geremias se recuperar e viajar para a Itália atrás do passado da impostora, o policial decide agir.

Ele sabe que ela mentiu sobre a acusação contra Marcos (Fabio Assunção) no assassinato de Fausto (Jairo Matos), pois constata que o rapaz não estava na fazenda de Guaxupé no dia do crime. Além disso, acha muito estranho Rafaela ter visto o local exato em que Luana teria enterrado a bala do atentado contra Geremias.

Por isso, ele prende a moça preventivamente, pois receia que ela possa fugir. Ele a leva para uma cela especial, que tem até cortina e televisão. No entanto, seu tempo atrás das grades é pequeno, pois assim que Geremias informa seu retorno ao Brasil, o delegado resolve soltar Rafaela.

"A pedido do seu tio, vou te encaminhar para casa", Valdir explica. Rafaela deixa a prisão e retorna então para a fazenda do tio. Porém, ela mal sabe o que lhe aguarda.

Rafaela é desmascarada: Geremias descobre que ela não é Berdinazzi

Após o retorno de Geremias ao Brasil e a saída de Rafaela da prisão, a mulher é desmascarada de uma vez por todas. Primeiro, o fazendeiro coloca a suposta sobrinha contra a parede e revela tudo o que descobriu sobre ela enquanto estava na Itália.

Ele conta que conheceu a história dela e que a jovem não é uma Berdinazzi. A verdade sobre o passado da golpista é que ela era mesmo neta de Gema (Luisa Fiori), a mulher que roubou o coração de Bruno Berdinazzi (Marcello Antony). Contudo, ela era filha do segundo herdeiro de Gema, que foi concebido em outro relacionamento, e não do filho da italiana com Bruno. Apesar dos dois terem o mesmo sobrenome, o sangue é diferente.

Certa de que era uma Berdinazzi, Rafaela sofre um baque ao descobrir toda a verdade. Para piorar sua situação, Geremias faz mais uma revelação: ele sabe que foi ela quem atirou nele e não Luana ou Bruno. A descoberta é feita porque a personagem de Gloria Pires vacila e deixa digitais balas que sobraram intactas dentro do estojo da casa de Geremias.

No entanto, Rafaela não vai presa por isso. Os dois combinam que a impostora nunca mais colocará os pés em sua fazenda e lhe promete terras e algumas cabeças de gado para que ela vá embora para sempre. Ela aceita e vai embora das terras do Bernadinazzi.

Qual o final de Geremias em O Rei do Gado?

Depois da partida de Rafaela, Geremias ganha um final feliz em O Rei do Gado. A primeira notícia boa do desfecho é que após uma rixa de gerações, os Mezenga e Berdinazzi finalmente fazem as pazes.

Em um momento de trégua, Bruno visita Geremias e lhe entrega um colar que encontrou no cafezal e pertencia a Bruno. Os dois conversam e acabam se entendendo. Eles combinam algumas condições envolvendo as terras de ambos e heranças.

Com a desavença de lado, Geremias chega até a conhecer o filho de Bruno e Luana e se emociona. No último capítulo de O Rei do Gado, com as famílias agora unidas, todos participam e celebram o casamento de Bruno e Luana. Geremias vai acompanhado de Judite (Walderez de Barros), a quem ele começa namorar na reta final da novela.