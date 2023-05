Roda Viva horário: Aloizio Mercadante do BNDES é o entrevistado hoje

O Roda Viva desta segunda-feira, 15 de maio, entrevista o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloízio Mercadante. O programa tem apresentação de Vera Magalhães.

Qual o horário do Roda Viva?

O horário do Roda Viva hoje é às 22h, horário de Brasília, na TV Cultura. A entrevista com Aloizio Mercadante terá duração de duas horas e fica no ar até 00h05, de acordo com a programação oficial da emissora.

Estarão em discussão no Roda Viva, que recebe o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, na próxima segunda-feira (15/5). Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora, YouTube, Tik Tok, Twitter e Facebook.

A bancada de entrevistadores será formada por Julio Wiziack - editor do Painel S.A. da Folha de S.Paulo; Carla Araújo - chefe da sucursal do UOL em Brasília; Francisco Goes - chefe da sucursal do Rio do Valor Econômico; Luciana Rodrigues - editora de Economia do jornal O Globo; e Andre Basbaum - jornalista do Grupo Bandeirantes.

O Roda Viva é exibido na TV Cultura e pelo canal do YouTube. A entrevista fica salva na plataforma após ir ao ar na televisão.

