Saiba o dia que Leonardo vai aparecer na novela Vale Tudo

Vale Tudo está na reta final e um dos grandes segredos da trama será revelado para a família Roitman: Leonardo está vivo. O rapaz será descoberto por Heleninha após Ana Clara, sua cuidadora, ser morta por Odete. Será que a vilã será desmascarada?

>> saiba quem morre em Vale Tudo

Quando vão descobrir que Leonardo está vivo?

No capítulo de terça-feira, 30, a família Roitman vai descobrir que Leonardo não morreu. Isso vai acontecer após Odete Roitman tirar a vida de Ana Clara, que tentou chantagear a dona da TCA mais uma vez. Cansada, a ricaça vai até a casa da cuidadora e, durante uma discussão, dispara contra a jovem.

Odete vira as costas e abandona Ana Clara ferida e o filho. Mesmo ferida, a cuidadora vai conseguir mandar sua localização para Heleninha, que acaba indo atrás da colega.

Ao chegar na casa, com ajuda de Jarbas, em um local distante da cidade, Heleninha encontra o corpo de Ana Clara. Mas não é só isso, a artista dá de cara com o irmão Leonardo que ela jurava que estava morto, e pior, acreditava ser a responsável pela morte.

Heleninha vai ficar em choque, mas liga para a tia Celina pedindo para reunir toda a família. A chegada de Leonardo na casa dos Roitmans deve acontecer na quinta-feira, 2 de outubro.

Logo será descoberto que Odete escondeu o filho por todos esses anos e causará repulsa na família. Afonso dirá que não é mais filho da dona da TCA. Enquanto isso, Heleninha vai conseguir se livrar de um grande peso que carregava ao recuperar a memória do que aconteceu no dia do acidente que feriu o irmão.

Em um dos flashbacks, Helena vai se lembrar que bebeu no dia do acidente por achar que o então marido, Marco Aurélio, estava a traindo com outra mulher, interpretada pela atriz Valentina P. Seabra. A novela Vale Tudo chega ao fim no dia 17 de outubro.