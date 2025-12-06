Cinema & TV

Saiba por que Sérgio Guizé vai sair da novela e quem é o substituto

Ator não estará mais em novela da TV Globo

Escrito por Anny Malagolini
Sérgio Guizé vai sair da novela Foto: TV Globo

O ator Sérgio Guizé pediu para sair da novela da TV Globo. O ator, que interpreta Candinho, em Êta Mundo Melhor!, decidiu não seguir para um novo trabalho na emissora. A mudança pegou o público de surpresa, mas o ator já tem substituto.

Sérgio Guizé não estará mais na próxima novela das nove da Globo, Quem Ama Cuida. O ator vai continuar com seu personagem Candinho na novela das 18h, mas não estará na novela das 9h da noite que tinha sido escalado.

A agenda teria sido o principal motivo da decisão do ator. A informação é que Guizé teria pouco tempo entre o fim das gravações da novela das seis e o início dos trabalhos na trama das nove. Para evitar atropelos, ele optou por deixar o papel que estava reservado para ele.

Com a saída, Chay Suede entrou no projeto e vai dar vida a Pedro, filho desaparecido de Artur (Antonio Fagundes). Na história, o personagem é advogado e se aproxima de Adriana (Letícia Colin) após ela perder a casa durante uma enchente. O par romântico deve movimentar os primeiros capítulos.

Quem Ama Cuida será a substituta de Três Graças em 2026, com direção de Amora Mautner. Nomes como Isabel Teixeira, Tata Werneck, Agatha Moreira, Isabela Garcia, Tony Ramos e Mariana Ximenes já estão garantidos.

