Saiba quem saiu da dança dos famosos hoje na 1ª eliminação

Dupla foi eliminada na repescagem

Escrito por Anny Malagolini
Saiba quem saiu da dança dos famosos Foto: TV Globo

A competição está apenas começando no Dança dos Famosos 2025, mas já tem duas pessoas fora. Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme foram eliminadas neste domingo, 31 de agosto, e deixam disputa do Domingão com Huck. Veja quem continua na briga pelo título de campeão do quadro.

Eliminadas da Dança dos Famosos 2025

Neste domingo, 31, as apresentadoras Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme deram adeus ao Dança dos Famosos. Apesar de participantes como Nicole Bahls chamar a atenção do público por não ter tanto talento assim para dançar, as duas apresentadores tiveram uma performance ainda pior.

O ritmo escolhido foi o rock e as notas foram dos coreógrafos Milton Cunha, Ana Botafogo, Carlinho de Jesus e Zebrinha. Fernanda Paes Leme se apresentou ao som do clássico Tutti-Frutti de Little Richards.

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

