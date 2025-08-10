Cinema & TV

Sessão da Tarde da semana traz sucessos de 11 a 15 de agosto

Filmes começam às 15h25 (de Brasília), sem nenhuma alteração prevista na programação

Escrito por Anny Malagolini
A programação da Sessão da tarde da semana sucessos das telonas. Entre 11 e 15 de agosto, a TV Globo exibe “Branca de Neve”, “Marley e eu”, entre outros filmes. A transmissão começa após a reprise da novela “História de Amor”, então confira o cronograma da semana.

Segunda na Sessão da Tarde – Branca de Neve e o caçador

Em Branca de Neve e o Caçador, um rei viúvo caiu de amores por Ravenna sem saber de seus terríveis planos e acaba morrendo, deixando para ela todo o seu reino. Para piorar a situação, a filha dele foi jogada em uma masmorra e lá ficou até se tornar uma bela jovem. Obcecada pela beleza e pela juventude, a Rainha não se cansa de perguntar ao seu oráculo para saber se existe alguém mais bela do que ela, até o dia em que a resposta não a agrada.

Quando Branca de Neve consegue fugir da masmorra, a malvada contrata Eric, um exímio caçador para trazer sua presa de volta. Só que ele acaba descobrindo que a missão era um grande erro e vai ajudar a jovem em sua cruzada contra o reinado da malévola. Para isso, eles contarão também com o importante apoio dos seres da floresta e dos unidos sete anões mineiros.

Marley e eu na Sessão da Tarde de terça

Marley é um labrador muito levado que deixa de cabeça para baixo a rotina dos recém-casados John e Jeniffer Grogan após ser adotado. Com o passar do tempo e apesar das diversas confusões aprontadas pelo cão, eles percebem que suas vidas jamais serão as mesmas.

Quarta-feira – Tio quase perfeito

Tio Tony reina soberano no coração dos sobrinhos Patricia, Valentina e João. Ele parece ter se regenerado da vida de trambiqueiro e vive em perfeita harmonia com a família até a chegada de Beto, que rouba o coração da irmã, Ângela, e encanta os pequenos. Inconformado e com ciúmes do intruso, Tony entra em uma disputa com Beto e tenta armar planos mirabolantes envolvendo os sobrinhos para tentar provar que o futuro cunhado não vale nada.

Quinta-feira – Superação: o milagre da fé

John tem seu futuro promissor afastado por um trágico acidente que o que faz ser dado como morto. Certa de que sua fé pode alterar o rumo das coisas, Joyce, a mãe do garoto, pede a Deus por um milagre. O elenco conta com Josh Lucas, Mike Colter, Topher Grace e Chrissy Metz.

Sexta-feira na Sessão da Tarde – Velocidade Máxima

Psicopata coloca bomba em ônibus, que explodirá caso a velocidade seja reduzida para menos de 80 km/h. Jack Traven, um policial, e uma passageira que toma o volante tentam impedir o desastre. Oscar de melhor som e efeitos sonoros.

Elenco tem Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Jeff Daniels, Joe Morton e Alan Ruc.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

