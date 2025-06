Sessão da Tarde da semana: veja os filmes de 9 a 13 de junho de 2025

A Sessão da Tarde da semana, entre os dias 9 e 13 de junho de 2025, traz comédia, ação e drama, com filmes que começam logo após História de Amor. A programação traz os longas Podres de Ricos, Simplesmente Complicado, A vida em um ano, O Amor mandou mensagem e Idas e Vindas do Amor.

Sessão da Tarde da semana 9/6 – Podres de Ricos

Rachel Chu está feliz em acompanhar seu namorado de longa data, Nick, ao casamento do melhor amigo dele em Singapura. Ela também se surpreende ao saber que a família de Nick é extremamente rica e ele é considerado um dos solteiros mais cobiçados do país. Lançada aos holofotes, Rachel agora precisa lidar com socialites invejosas, parentes excêntricos e algo muito, muito pior: a mãe desaprovadora de Nick.

Sessão da Tarde da semana 10/6 – Simplesmente Complicado

Vivida pela atriz Meryl Streep, o filme mostra Jane, uma restaurateur de sucesso que está divorciada de Jake (Alec Baldwin) há muitos anos, embora continuem amigos. Quando um jantar inocente juntos se transforma em um caso, Jane descobre que é a outra mulher na vida de Jake, agora recasado. Enquanto isso, Adam (Steve Martin), um arquiteto contratado para reformar sua cozinha, ainda está sofrendo com o próprio divórcio. Ele se apaixona por Jane, mas logo percebe que se tornou parte de um triângulo amoroso.

A vida em um ano 11/6

Daryn, um astro do atletismo do ensino médio, estudioso e aspirante a rapper, descobre que sua namorada está doente. Ele planeja, em breve, proporcionar a ela uma vida inteira de experiências no último ano que lhe resta, e o que receber em troca durará a vida toda.

O Amor mandou mensagem 12/6

No Dia dos Namorados, a Sessão da Tarde exibe um filme sobre amor. E se uma mensagem de texto aleatória levasse ao amor da sua vida? Nesta comédia romântica, lidando com a perda do noivo, Mira Ray envia uma série de mensagens românticas para o antigo número do celular dele… sem perceber que o número foi transferido para o novo telefone comercial de Rob Burns. Jornalista, Rob fica fascinado pela honestidade das belas mensagens confessionais. Quando é designado para escrever o perfil da megastar Celine Dion (que interpreta a si mesma em seu primeiro papel no cinema), ele pede a ajuda dela para descobrir como conhecer Mira pessoalmente… e conquistar seu coração.

Idas e Vindas do Amor 13/6

Em uma série de histórias interligadas, vários moradores de Los Angeles (Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper) vivenciam os altos e baixos do amor em um único dia. À medida que o feriado se desenrola, eles vivenciam primeiros encontros, compromissos de longa data, paixões da juventude e conexões com antigas paixões.