Sessão da Tarde de hoje exibe o filme A Proposta com Sandra Bullock

Para encerrar a semana, a Sessão da Tarde desta sexta-feira, 10 de outubro, traz um clássico: A Proposta. O filme de 2009 conta com a atriz Sandra Bullock e está previsto para começar às 15h40 (De Brasília).

História de A Proposta

Lançado em 2009, A Proposta marcou época entre os fãs de comédias românticas. Estrelado por Sandra Bullock e Ryan Reynolds, o filme se mantém popular até hoje e grande parte desse sucesso vem da química entre os protagonistas.

Bullock interpreta Margaret Tate, uma editora-chefe implacável de uma editora em Manhattan. Fria, exigente e temida pelos colegas, ela faz da vida do assistente Andrew Paxton (Reynolds) um verdadeiro inferno. Ele, por sua vez, aguenta tudo em silêncio, sonhando com uma promoção que parece nunca chegar.

Foto: reprodução

O ponto de virada vem quando Margaret, canadense, descobre que está prestes a ser deportada dos Estados Unidos. Desesperada, ela propõe um plano inusitado: se casar com Andrew para garantir o visto. O acordo é simples, casamento rápido, divórcio mais rápido ainda. O que poderia dar errado?

O roteiro brinca com um velho artifício de Hollywood, o casal que se detesta, mas é obrigado a fingir um relacionamento perfeito. A trama leva os dois para o Alasca, onde Margaret precisa convencer a família de Andrew de que o noivado é real. A partir daí, o que era farsa começa a se misturar com sentimentos genuínos, entre risadas, constrangimentos e caretas trocadas em silêncio.

Inspirado em comédias clássicas dos anos 1930 e 1940, como Procurado por um Homem e Leve uma Carta, Querida, o filme atualiza a fórmula com humor afiado e um toque moderno. Bullock brilha como a executiva controladora que precisa reaprender a se conectar com as pessoas, e Reynolds acerta no tom cômico do assistente sarcástico que finalmente tem a chance de dar o troco.

Mais de 15 anos depois, A Proposta continua sendo uma das comédias românticas mais queridas da década passada, leve, divertida e com aquele tipo de romance que nunca sai de moda.