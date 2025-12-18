Sessão da Tarde dessa quinta exibe o filme Pai em Dose Dupla 2

A Sessão da Tarde está de volta nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro, com o filme Pai em Dose Dupla 2. A exibição vai começar a passar na TV Globo às 15h35 (horário de Brasília). Dá para assistir na TV e no Globoplay, de graça.

Filme da Sessão da Tarde hoje

Com a convivência finalmente em clima de paz, Dusty e Brad acreditam que encontraram a fórmula ideal para criar os filhos em harmonia. Mas o que era para ser um Natal tranquilo logo sai do controle com a chegada dos dois avôs à família — figuras completamente opostas, que prometem transformar a celebração em uma verdadeira confusão.

Em Pai em Dose Dupla 2, a história avança ao ampliar a dinâmica do primeiro filme. De um lado está Kurt, o avô durão e cheio de atitude vivido por Mel Gibson. Do outro, Don, o pai falante, sensível e excêntrico de Brad, interpretado por John Lithgow. A presença dos dois reacende antigas rivalidades, provoca disputas de ego e rende situações cômicas envolvendo desde conselhos amorosos até desastres típicos de reuniões familiares.

Na análise, a sequência mostra evolução em relação ao longa original. O roteiro aposta em diálogos mais espertos e reduz o humor exageradamente apelativo, dando mais espaço ao choque de personalidades e às relações familiares. A parceria entre Mark Wahlberg e Will Ferrell segue como o grande trunfo da comédia, garantindo boas risadas e momentos divertidos. O resultado é um filme leve, com clima natalino, que acerta ao investir mais na história e menos no exagero.