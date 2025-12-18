Cinema & TV

Sessão da Tarde dessa quinta exibe o filme Pai em Dose Dupla 2

Filme começa após a reprise de Terra Nostra

Escrito por Anny Malagolini
Filme da Sessão da Tarde hojeF Foto: reprodução

A Sessão da Tarde está de volta nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro, com o filme Pai em Dose Dupla 2. A exibição vai começar a passar na TV Globo às 15h35 (horário de Brasília). Dá para assistir na TV e no Globoplay, de graça.

Filme da Sessão da Tarde hoje

Com a convivência finalmente em clima de paz, Dusty e Brad acreditam que encontraram a fórmula ideal para criar os filhos em harmonia. Mas o que era para ser um Natal tranquilo logo sai do controle com a chegada dos dois avôs à família — figuras completamente opostas, que prometem transformar a celebração em uma verdadeira confusão.

Em Pai em Dose Dupla 2, a história avança ao ampliar a dinâmica do primeiro filme. De um lado está Kurt, o avô durão e cheio de atitude vivido por Mel Gibson. Do outro, Don, o pai falante, sensível e excêntrico de Brad, interpretado por John Lithgow. A presença dos dois reacende antigas rivalidades, provoca disputas de ego e rende situações cômicas envolvendo desde conselhos amorosos até desastres típicos de reuniões familiares.

Na análise, a sequência mostra evolução em relação ao longa original. O roteiro aposta em diálogos mais espertos e reduz o humor exageradamente apelativo, dando mais espaço ao choque de personalidades e às relações familiares. A parceria entre Mark Wahlberg e Will Ferrell segue como o grande trunfo da comédia, garantindo boas risadas e momentos divertidos. O resultado é um filme leve, com clima natalino, que acerta ao investir mais na história e menos no exagero.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Tem Sessão da Tarde hoje? Veja nova programação de quarta

Assistir online Caetano e Bethânia na Globo hoje

Que dia vai passar Roberto Carlos na Globo em 2025

Vai passar Chaves? Público pede que SBT cancele especial do Zezé

Domingo Maior hoje exibe o filme Crimes na Madrugada

Temperatura Máxima hoje exibe o filme Shazam!

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes