Sessão da Tarde desta semana começa após Além do Tempo - Foto: Divulgação

Sessão da Tarde desta semana: os filmes de 18 a 22 de maio

Sessão da Tarde desta semana: os filmes de 18 a 22 de maio

Entre os dias 18 e 22 de maio de 2026, a Sessão da Tarde promete animar as tardes da TV Globo com uma seleção de filmes que marcaram gerações. A programação da semana reúne sucessos de ação, drama e comédia, exibidos logo após a reprise de Além do Tempo.

Confira quais são os filmes escolhidos para cada dia da semana na tradicional faixa de cinema da emissora.

Quais filmes vão passar na Sessão da Tarde?

Robin Hood, segunda-feira: Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta audaciosa contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do conto clássico.

Vem-Vindo À Vida, terça-feira: Sam tem uma relação familiar complicada. Após a morte do pai, ele descobre que toda sua herança foi deixada para Josh Davis, o filho problemático de uma mulher chamada Frankie. Sam resolve se aproximar de Frankie e Josh, sem revelar o seu possível parentesco. Eles logo desenvolvem um relacionamento que irá mudar para sempre suas vidas.

No Olho do Tornado, quarta-feira: Um grupo de cientistas caçadores de tempestades, um adolescente, uma dupla que faz tudo para ficar famosa, entre outros personagens, terão de enfrentar a fúria do maior tornado que a natureza já produziu.

O Amor Mandou Mensagem, quinta-feira: Uma jovem tenta aliviar a dor da morte de seu noivo enviando mensagens para seu antigo número de celular. Mas a linha já tem um novo dono, um rapaz cético que aos poucos começa a se apaixonar pela moça.

Dois é Demais em Orlando, sexta-feira: João está prestes a visitar os parques da universal em orlando, mas sua chefe pede que ele entregue seu filho, carlos alberto, ao pai dele nos estados unidos. Quando o pai não aparece, joão e carlos alberto são forçados a ficar juntos.