Sessão da Tarde exibe hoje o filme Estrelas Além do Tempo

A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta sexta-feira, dia 14 de novembro, o filme Estrelas Além do Tempo. A exibição do longa na TV Globo, que mostra a luta de 3 cientistas negras da Nasa, começa às 15h25 (horário de Brasília).

História do filme da Sessão da Tarde hoje

No auge da corrida espacial, as matemáticas negras Katherine, Dorothy e Mary se mostram essenciais para os projetos da NASA. No entanto, precisam lutar contra o racismo e o sexismo.

O filme, estrelado por Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe, destaca como Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson romperam barreiras duplas: o preconceito de gênero e a segregação racial que marcava o sul dos EUA. Johnson, hoje um dos nomes mais celebrados da história da NASA, chegou a ver a ciência reconhecer sua importância, emprestando seu nome a um centro de pesquisas da agência.

Assim como produções como Histórias Cruzadas, o longa dirigido por Theodore Melfi aposta numa estética colorida, quase nostálgica, para retratar um período marcado por tensão racial. Logo no início, as três protagonistas têm o carro parado por um policial — cena que resume o clima hostil da época e reforça o contraste entre o talento das personagens e o ambiente que as cercava.

No trabalho, a hostilidade é constante. Katherine é transferida para o Grupo de Trabalho Espacial e precisa enfrentar o desprezo de colegas como Paul Stafford (Jim Parsons). Dorothy Vaughan trabalha como supervisora sem reconhecimento oficial, sofrendo com o tratamento condescendente da personagem de Kirsten Dunst. Já Mary Jackson é obrigada a recorrer à Justiça para ter acesso aos cursos necessários para se tornar engenheira.

O filme se passa em Langley, onde fica a sede da NASA, está localizada na Virgínia, um estado onde a segregação persistiu em muitos aspectos até a Lei dos Direitos Civis de 1964 – isso significava que os negros tinham que usar banheiros separados, beber água em bebedouros separados, sentar em uma seção separada no fundo do ônibus e frequentar escolas separadas, tudo isso (e seus efeitos horríveis e desmoralizantes) é claramente mostrado no filme.