Sessão da Tarde exibe hoje o filme nacional Ó Pai, Ó 2

Filme na Globo começa após a novela Terra Nostra

Escrito por Anny Malagolini
A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta quinta-feira, dia 20 de novembro, o filme Ó Pai, Ó 2. A exibição do longa na TV Globo conta com os atores Lázaro Ramos, Dira Paes, Érico Brás, Edvana Carvalho e Valdinéia Soriano.

História do filme da Sessão da Tarde hoje

Ó Paí, Ó 2 retorna ao Pelourinho mais de uma década depois do primeiro filme para mostrar como os moradores do tradicional cortiço seguem lutando por espaço, identidade e sobrevivência em um bairro tomado por conflitos culturais, desigualdades e muita música.

Roque (Lázaro Ramos) continua tentando construir sua carreira artística enquanto precisa lidar com os dramas e desafios que surgem diariamente na comunidade. No cortiço, velhos conhecidos enfrentam novas dificuldades, e uma nova geração de jovens moradores emerge com força, trazendo poesia, ativismo e questionamentos sobre o futuro do Pelô.

No centro da trama estão temas como resistência cultural, vida comunitária, conflitos urbanos, ancestralidade, além do humor e da espontaneidade que marcam o espírito do bairro. A narrativa culmina na preparação para a tradicional Festa de Iemanjá, que une fé, celebração e tensão.

Sem abandonar o tom leve, musical e vibrante, o filme apresenta o Pelourinho como um cenário vivo, pulsante e repleto de histórias, sempre entre o riso, a crítica social e a luta por pertencimento.

