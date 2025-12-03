Sessão da Tarde hoje exibe o clássico Shrek 2 nesta quarta

A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta quarta-feira, dia 3 de dezembro, o filme Shrek 2. A animação vai começar a passar na TV Globo às 15h25 (horário de Brasília).

Sobre o que é Shrek 2

Dessa vez, Shrek parece finalmente caminhando para uma vida mais “comum”. O romance com Fiona (Cameron Diaz) muda tudo, ele não é mais o solitário do pântano, e agora precisa lidar com situações que nunca imaginou, como um jantar formal com o sogro, Rei Harold (John Cleese), e a Rainha Lillian (Julie Andrews). O contraste entre os modos da realeza e o jeito desajeitado de Shrek rende bons momentos.

Vale lembrar que, no primeiro filme, Fiona vivia sob a maldição que a transformava em ogra ao anoitecer. O feitiço só seria quebrado com o beijo do verdadeiro amor. A expectativa era que esse herói fosse o Príncipe Encantado (Rupert Everett), mas ele chega tarde demais: Shrek já derrotou o dragão, beijou a princesa e se casou com ela. E, claro, Fiona permaneceu como ogra, para a frustração total do príncipe.

Logo surge um convite do Reino de Tão Tão Distante. Os pais de Fiona querem conhecer o genro, e Shrek parte para lá acompanhado de Fiona e do inseparável, falante e inconveniente Burro, que não perde a chance de soltar piadas ou perguntar “já chegamos?”. A chegada ao castelo rende uma sucessão de situações hilárias: os sogros ficam chocados ao descobrir que a filha não só se casou com um ogro como agora é uma ogra também. Até as pombas da recepção reagem mal ao susto.

A trama avança até a figura da Fada Madrinha (Jennifer Saunders), que comanda uma verdadeira indústria de poções. Entre elas, uma que promete o famoso “felizes para sempre”. Mas ela tem seus próprios interesses: quer Fiona ao lado do Príncipe Encantado e está disposta a tirar Shrek do caminho.

Além dos rostos conhecidos, a sequência apresenta o Gato de Botas, dublado por Antonio Banderas. Com aquele olhar irresistível e um charme que parece saído de antigos filmes clássicos, ele rapidamente se torna um destaque. Ao mesmo tempo, vive às turras com Burro, já que os dois disputam protagonismo o tempo todo.

Fazer uma boa continuação é sempre um desafio, poucos filmes conseguem superar o original. Talvez eu tivesse aproveitado “Shrek 2” ainda mais se não tivesse visto o primeiro. Mas isso não diminui o quanto ele diverte.

No fim das contas, “Shrek 2” funciona, mantém o espírito do universo criado e deixa claro que o ogro ainda tem muita história pela frente. Não seria surpresa vê-lo encarar mais aventuras e até viver algo no estilo “Shrek e família”.