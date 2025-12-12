Sessão da Tarde hoje exibe o filme Minions 2

Para encerrar a semana, a TV Globo traz na Sessão da Tarde desta quinta-feira, dia 12 de dezembro, o filme Minions 2: a origem de Gru. A exibição vai começar a passar na TV Globo às 15h25 (horário de Brasília). Dá para assistir na TV e no Globoplay, de graça.

História do filme da Sessão da Tarde hoje

“Minions: A Origem de Gru” volta a 1976 para mostrar o início da relação entre Gru e os pequenos ajudantes amarelos. O filme retoma o clima de aventura e humor da franquia e aposta em referências da cultura pop da época, como figurinos dos anos 70, música disco e cenas de ação inspiradas em produções clássicas.

A trama acompanha Gru ainda criança, tentando entrar para o grupo de vilões Vicious 6, criado por Wild Knuckles. A equipe busca um colar chamado Pedras do Zodíaco, capaz de garantir poderes especiais na noite do Ano Novo Chinês. A disputa interna entre os integrantes leva ao afastamento de Wild Knuckles, que acaba substituído por Belle Bottom, líder do grupo.

Enquanto tenta provar que pode ser aceito pelos vilões, Gru rouba as pedras e se torna alvo dos novos inimigos. A ação coloca os Minions no centro da narrativa: eles tentam resgatar o chefe depois que Wild Knuckles reaparece e sequestra o garoto em busca das joias. Uma das linhas paralelas envolve Otto, que troca o colar por uma pedra de estimação e desencadeia boa parte dos conflitos.

O filme também leva parte da história para São Francisco, onde os Minions passam por um treinamento de kung fu com a Mestra Chow. As sequências misturam humor físico e referências às produções de artes marciais da década de 70.

A animação investe em cenários detalhados, como a Chinatown de São Francisco, e em versões mais jovens dos personagens já conhecidos do público. Steve Carell adapta a voz de Gru para essa fase da vida, e Taraji P. Henson dá vida à vilã Belle Bottom.

Mesmo quem não acompanha a franquia pode reconhecer as referências ao período em que a história se passa. Para os fãs, o longa funciona como expansão da relação entre Gru e os Minions e prepara o terreno para os eventos vistos em “Meu Malvado Favorito”. O filme segue o padrão da série e mantém o ritmo acelerado, característico da animação.