Sessão da Tarde hoje exibe o filme nacional Juntos e Enrolados

A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta segunda-feira, dia 10 de novembro, o filme Juntos e Enrolados. O longa, uma produção brasileira, conta com os atores Cacau Protásio, Rafael Portugal e Evelyn Castro. A exibição na TV Globo começa às 15h25 (horário de Brasília).

Sobre o que é filme da Sessão da Tarde?

O cinema nacional tem uma longa tradição de retratar os altos e baixos dos relacionamentos com humor e exagero. Juntos e Enrolados, dirigido por Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put, segue exatamente essa trilha: uma comédia romântica leve, vibrante e escancaradamente popular, que aposta mais nas situações absurdas e nos carismas dos protagonistas do que em inovações narrativas.

A trama gira em torno de um casal prestes a subir ao altar, interpretado por Cacau Protásio e Rafael Portugal, dois nomes já consagrados no humor brasileiro. Quando um mal-entendido viraliza nas redes sociais, a cerimônia de casamento desanda e a vida dos noivos vira de cabeça para baixo — um terreno fértil para piadas, confusões e reflexões cômicas sobre o amor, a exposição e a fama instantânea.

Rafael Portugal entrega o que o público espera: timing cômico preciso, um humor físico espontâneo e aquela persona desajeitada que o tornou um dos rostos mais queridos da comédia recente. Cacau Protásio, por sua vez, é o coração do filme — carismática, expressiva e com uma entrega emocional que dá veracidade à personagem. Juntos, os dois formam uma dupla com química genuína, ainda que o roteiro, em alguns momentos, escorregue para o exagero de esquetes televisivas.

O roteiro — assinado por Claudio Torres Gonzaga e Natalia Klein — aposta em um humor cotidiano, com diálogos rápidos e situações típicas do universo digital contemporâneo. A crítica à exposição nas redes sociais e à espetacularização da vida pessoal aparece de maneira leve, sem pretensões profundas, mas com um olhar afiado sobre o comportamento moderno.

