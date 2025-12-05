Sessão da Tarde hoje exibe o filme Pai em Dose Dupla 2 com Alessandra Ambrosio

A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta sexta-feira, dia 5 de dezembro, o filme Pai em Dose Dupla 2. Em razão do sorteio da Copa do Mundo, a exibição começa mais tarde. O longa traz a participação da modelo brasileira Alessandra Ambrosio.

Horário da Sessão da Tarde hoje

O filme Pai em Dose Dupla 2 começa às 15h40 (de Brasília). O filme aposta exatamente no que fez o primeiro filme funcionar: o choque de estilos na família formada por Dusty (Mark Wahlberg), o pai durão, e Brad (Will Ferrell), o padrasto mais sensível da comédia. Agora, a sequência investe em uma estratégia clássica do gênero – quase como em Entrando Numa Fria –, com o elenco com nomes de peso para elevar o nível do caos. E quem assume essa função são os avôs.

Kurt (Mel Gibson), pai de Dusty, é um ex-astronauta machão que torce o nariz para a harmonia do “time dos pais separados”. Já Don (John Lithgow), pai de Brad, chega como um tagarela emotivo, especialista em abraços e conversas constrangedoras. Quando ambos pousam juntos no aeroporto, começa o festival de disputas, indiretas e farpas que dominam o filme.

Com a proposta de passar o Natal em família, Kurt logo arma provocações: aluga uma casa ao lado de uma estação de esqui para testar a união entre Brad e Dusty. Ele também incentiva o neto a caçar peru, enquanto os dois pais se atrapalham tentando aconselhar o garoto sobre paqueras e… boliche. O humor físico marca presença, como quando Brad perde o controle de um soprador de neve e destrói metade da decoração natalina.

A sequência também dá mais espaço à personagem Sarah, vivida por Linda Cardellini, o que enriquece um pouco a dinâmica familiar. Entra ainda Karen, atual esposa de Dusty, interpretada como uma escritora esnobe e supermodelo, além da filha Adrianna, que complica a vida das crianças e eleva o nível das pequenas rivalidades.

É tudo leve, divertido e previsível, no bom e no mau sentido. A comédia cumpre a missão de arrancar gargalhadas em momentos pontuais, seguindo a velha regra: se te fez rir, já valeu o ingresso.

Mas há um ponto que pesa: Mel Gibson. Após um retorno convincente no thriller Blood Father, o ator tenta encarnar um avô valentão e mulherengo, com piadas que nem sempre soam confortáveis. Comparado ao carisma do resto do elenco, sua presença pode gerar certo estranhamento, especialmente diante de seu histórico fora das telas.

Ainda assim, Pai em Dose Dupla 2 entrega o que promete: diversão rápida, clima natalino e novas confusões familiares para quem curtiu o primeiro filme. Não reinventa nada, mas garante boas risadas antes dos créditos subirem.