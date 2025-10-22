A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta quarta-feira, dia 22 de outubro, apresenta o filme Um Milagre Inesperado. Após um trágico acidente, uma mulher encontra forças para viver quando sua família resgata e cuida de um pássaro ferido. O longa deve começar a passar na TV Globo às 15h40 (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

Em Sessão da Tarde hoje exibe o filme Um Milagre Inesperado, a saga da família começa no momento em que a mãe, Sam Bloom (Naomi Watts), sofre um acidente durante uma viagem à Tailândia e fica paralisada do peito para baixo. De volta à sua casa em Northern Beaches, os Bloom tentam resolver as coisas de forma independente.

Sam, compreensivelmente, não tem motivação para tomar uma posição, enquanto o pai, Cameron (Andrew Lincoln), deixa de se culpar e não demonstra fraqueza diante dos três filhos que, à sua maneira, canalizam a própria dor, especialmente o mais velho (o recém-chegado Griffin Murray-Johnston) que, assim como os adultos, tem dificuldade em comunicar seus sentimentos à família.

Há também um elenco vibrante, incluindo Jacki Weaver como a mãe de Sam e Rachel House como a inspiradora instrutora de caiaque que ajuda Sam a encontrar um novo rumo, mas é o Pinguim Bloom que rouba a cena. Uma pega ferida que as crianças Bloom resgatam se torna um animal de estimação para a família e um ponto de conexão com Sam enquanto ela aprende a encarar o mundo novamente, ao mesmo tempo em que Pinguim, a pega, aprende a voar. Se esse nível de conexão emocional for suficiente para te fazer revirar os olhos, este filme não é para você.

Para uma história impactante e com acesso direto às pessoas que a viveram, Penguin Bloom carece da nuance necessária para compreendê-la além da superfície. Consequentemente, a diretora Glendyn Ivin e seus roteiristas conduzem o público por uma série de sequências dramáticas que têm a sutileza de uma britadeira, com o impacto de uma pena de pega. O lema “mostre, não conte” também se aplica às sutilezas das emoções humanas; sem ele, perdemos a complexidade que toca nossos corações.

