Sessão da Tarde hoje exibe O Ódio que Você Semeia

A Sessão da Tarde desta terça-feira, 14 de outubro, exibe o emocionante drama O Ódio que Você Semeia, adaptação do aclamado best-seller homônimo de Angie Thomas. A produção norte-americana está programada para ir ao ar às 15h35 (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

O Ódio que Você Semeia é adaptação literária, que foi inspirada na história real de Oscar Grant, um jovem negro de 22 anos que foi morto durante uma abordagem policial em 2009, nos Estados Unidos. O filme aborda com sensibilidade temas como racismo, injustiça e resistência. O drama foi lançado em 2018.

O Ódio que Você Semeia conta a história de uma garota de 16 anos chamada Starr Carter. Ela mora em Garden Heights, um bairro de baixa renda e predominantemente negro. A Williamson Prep, sua escola de ensino médio, fica em uma área rica e predominantemente branca da cidade.

Mas Starr não consegue manter seus dois mundos separados depois que testemunha um policial branco atirar e matar seu amigo de infância, Khalil.

“O Ódio que Você Semeia” foi inicialmente um romance para jovens adultos de Angie Thomas. Agora também é um filme dirigido por George Tillman Jr. Conversamos com Thomas e Tillman sobre como suas obras refletem algumas de suas próprias experiências.

O elenco conta com os atores Amandla Stenberg, Russell Hornsby, Regina Hall, Common, Anthony Mackie, Sabrina Carpenter e KJ Apa.

O filme da Sessão da Tarde começa às 15h35 e deve ter uma hora e meia de duração.

