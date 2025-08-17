Sessão da Tarde traz filmes clássicos na semana de 18 a 22 de agosto

A programação da Sessão da tarde da semana inclui títulos de comédia e drama para toda a família assistir junta! Entre 18 e 22 de agosto, a TV Globo exibe “Noiva em Fuga”, “Miss Simpatia 2″, entre outros filmes. A transmissão começa após a reprise da novela “História de Amor”, então confira o cronograma da semana.

Segunda na Sessão da Tarde – Noiva em Fuga

Maggie Carpenter possui um grave problema: não consegue se casar. Já tentou por três vezes, mas, na hora da cerimônia, algo acontece e ela sempre foge do altar. Quando a história chega aos ouvidos de Ike Graham, um jornalista machista da cidade grande, ele a publica em sua coluna e, logo em seguida, é demitido por não ter confirmado a história antes. Decidido a recuperar o emprego, Ike parte para a cidade de Maggie a fim de provar que a história da noiva fujona é verídica.

Terça-feira (19/08/2025) – Até que a sorte nos separe

Tino e Jane formam um casal comum, mas que têm suas vidas transformadas ao ganharem na loteria. Após 15 anos de muita ostentação, eles acabam gastando todo o dinheiro. Ao se ver quebrado, Tino aceita a ajuda do vizinho Amauri, um consultor financeiro metódico e que passa por uma grave crise conjugal. Para evitar que Jane descubra sobre a nova situação financeira, afinal ela está grávida do terceiro filho, o marido se envolve em diversas armações para fingir que tudo continua bem.

Quarta na Sessão da Tarde – Megan Leavey

A agente da marinha americana Megan Leavey é uma especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Ela é enviada ao Iraque, onde forma uma boa parceria com o cão Rex. Mas Megan é ferida e afastada do campo de batalha. Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo. Antes desse prazo, no entanto, a ex-agente descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia e luta para reverter essa decisão.

Quinta-feira (21/08/2025) – Mais que especiais

Há 20 anos, dois homens dedicam suas vidas a crianças e adolescentes com autismo. Responsáveis por duas organizações sem fins lucrativos, eles têm a função de ensinar jovens vindos de locais carentes a serem cuidadores de casos extremos.

Miss Simpatia 2

Ter combatido uma ameaça em um concurso de miss nos Estados Unidos faz da policial Gracie Hart uma verdadeira celebridade, o que não a agrada muito, já que a fama repentina a impede de trabalhar sob disfarce. Por causa disto, ela é remanejada para realizar a única função que pode ter no momento dentro da corporação policial: percorrer o circuito de programas de TV e ser o rosto oficial do FBI.

Relutante de início, aos poucos, Gracie passa a aceitar melhor a ideia e, até mesmo, gostar da atenção que recebe. Chamada de Barbie da agência, especialmente por sua nova parceira Sam Fuller, Gracie precisa voltar à ativa quando seus amigos Stan Fields, apresentador de concursos, e Cheryl Frazier, a vencedora do concurso de miss que participou, são sequestrados em Las Vegas. Sem querer perder Gracie como sendo a imagem da agência, o FBI a envia para uma conferência de imprensa em Las Vegas, juntamente com Sam, que tem a função de ser sua guarda-costas. Juntas elas precisam resolver o caso.