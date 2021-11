Tadeu Schmidt vai sair do Fantástico? Veja a despedida do jornalista

Após 7 anos, Tadeu Schmidt vai sair do Fantástico. O jornalista de 47 anos será o novo apresentador do Big Brother Brasil 2022 e no domingo, 14/11, ele fez uma emocionante despedida do “Show da Vida”.

Tadeu Schmidt vai sair do Fantástico

A partir de janeiro de 2022, o BBB terá um novo apresentador. Tadeu Schmidt vai sair do Fantástico para apresentar o reality no lugar Tiago Leifert, que saiu da Globo. Agora, o jornal será apresentado por Poliana Abritta, Maju Coutinho e Alex Escobar.

Aliás, Renato Spinelli e Quiá Rodrigues com seus fantoches que dão vida aos equínos mais futebolísticos da TV brasileira agora terão a companhia de Escobar.

Tadeu será o terceiro apresentador do BBB. Pedro Bial esteve no comando da atração de 2002 a 2016. No ano seguinte, Leifert assumiu a posição e ficou no programa até a edição deste ano. No mês passado, o apresentador anunciou sua demissão da Globo.

Na despedida, o jornalista agradeceu os colegas de trabalho, apresentou os interpretes dos cavalinhos e chorou ao ler uma carta de adeus.

Assista ao vídeo de despedida de Tadeu Schmidt:

- PUBLICIDADE -

Tadeu Schmidt nasceu em Natal, RN, e começou a carreira em 1994 na TV Nacional de Brasília. Tadeu é irmão do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, é casado e tem duas filhas.

Quando começa o BBB22?

A 22ª temporada do Big Brother Brasil já tem data para começar. De acordo com Boninho, diretor do programa, a nova edição vai começar dia 17 de janeiro.

Além de Tadeu Schmidt, há rumores também de que Ana Clara pode apresentar o programa aos sábados, estreando o formato de dois apresentadores.