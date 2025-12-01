Tela Quente da Globo exibe o filme Barbie nesta segunda
Filme da Barbie na Globo começa às 22h25 neste 1 de dezembro de 2025
Você vai assistir na Tela Quente desta segunda-feira, 1 de dezembro, o filme Barbie, lançado em 2023 e aclamado pela crítica e um sucesso de bilheteria. O longa, que será exibido pela primeira vez na TV aberta, é baseado em uma linha de brinquedos com raízes históricas interessantes.
Veja também: Barbie é um bom filme? O que diz a crítica especializada
Sinopse do filme da Tela Quente hoje
Barbie (2023), dirigido por Greta Gerwig, vai muito além do brilho rosa que o público espera. O filme mistura fantasia, humor, crítica social e emoção, com Margot Robbie no papel da Barbie estereotipada e Ryan Gosling como Ken. Por trás do visual delicado, a história traz questionamentos sobre poder, identidade e os papéis impostos às mulheres.
A trama começa na Barbielândia, onde as Barbies comandam tudo: têm grandes carreiras, lideram o governo e vivem em perfeita harmonia. Os Kens, por outro lado, ocupam sempre o segundo plano. A rotina impecável de Barbie sofre um baque quando ela passa a ter pensamentos sobre a morte e percebe que algo está errado. Com os pés ficando chatos e o mundo se desajustando, ela é orientada a visitar o mundo real para entender o motivo da mudança.
Ao lado de Ken, ela desembarca em Los Angeles e descobre uma realidade bem diferente. Barbie se depara com machismo, assédio e desigualdades que nunca imaginou enfrentar. Já Ken, encantado com o patriarcado, acredita ter encontrado uma nova forma de se sentir valorizado. No mundo real, Barbie conhece Gloria (America Ferrera) e sua filha Sasha, uma adolescente cética e crítica. Gloria, sem perceber, é quem vinha influenciando as emoções da boneca, desencadeando sua crise existencial.
Enquanto isso, Ken retorna sozinho para a Barbielândia e transforma tudo. Ele leva para lá a ideia do patriarcado e cria uma sociedade dominada pelos Kens, enquanto as Barbies passam a agir de maneira submissa. Quando Barbie volta para casa, encontra um cenário completamente distorcido, com estética de faroeste falso, geladeiras de cerveja e Kens no controle das Casas dos Sonhos. Com ajuda de Gloria e Sasha, ela organiza uma resistência divertida e engenhosa. Aos poucos, conseguem “despertar” as Barbies e retomar a liderança. Os Kens, por sua vez, acabam se enfrentando em uma batalha exagerada e cômica na praia, revelando o absurdo da situação.
Depois de restabelecer a ordem, Ken tem um momento de fragilidade ao admitir que sempre tentou ser alguém através de Barbie. Ela o acolhe e lembra que ele pode ser apenas “Ken”, sem precisar se definir por outra pessoa. Barbie também encara suas próprias dúvidas. Sem se enxergar mais apenas como boneca, ela passa a desejar uma vida real. Com a ajuda de Ruth Handler, criadora da Barbie, entende que ser humana é aceitar alegrias, dores, escolhas e incertezas.