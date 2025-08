Tela Quente hoje exibe a série Raul Seixas: Eu Sou

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 4, vai apresentar a série produzida pela Globoplay “Raul Seixas: Eu Sou”, episódios 1 e 2. A exibição vai começar depois da novela Vale Tudo, às 22h25 (horário de Brasília).

Qual o filme da Tela Quente hoje na Globo?

A Globo vai exibir na Tela Quente hoje os dois primeiros episódios da série sobre a vida de Raul Seixas, morto em 1989. A obra foi lançada em junho deste ano na Globoplay e mostra a trajetória do baiano que abandonou a carreira de produtor musical para ser cantor, misturando rock com baião. O artista decide adotar um estilo radical e cai nos vícios, mas vira um ícone do rock brasileiro.

A nova série sobre Raul Seixas é uma produção da O2 Filmes que promete revelar camadas pouco exploradas do artista. A proposta é mergulhar na trajetória de Raul, um nome que desafiou convenções e antecipou movimentos musicais com sua irreverência e genialidade.

A série percorre diferentes fases da vida do cantor — da transformação do jovem Raulzito ao ícone rebelde que sacudiu a música brasileira. Com um espírito inquieto e uma visão à frente do seu tempo, Raul é retratado como um artista que soube romper barreiras, misturando rock, baião e referências místicas de forma única.

Clássicos do cantor costuram a narrativa e ajudam a guiar o espectador por sua história. Entre os momentos marcantes, estão a apresentação de “Let Me Sing, Let Me Sing” no Festival da Canção e a performance no Phono 73 — aparições que consagraram Raul como um nome fora da curva no cenário musical.

Hoje, a Tela Quente deve acabar por volta das 23h45.