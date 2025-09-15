Tela Quente hoje exibe o filme Seguindo em Frente

O filme vai ser exibido logo após Estrela da Casa

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 15, vai apresentar Seguindo em Frente. A exibição do filme vai começar depois de Estrela de Casa, às 23h20 (horário de Brasília). O longa conta com Jane Fonda, Lily Tomlin e Malcolm McDowell.

Qual o filme da Tela Quente hoje na Globo?

O filme “Moving On”, escrito e dirigido por Paul Weitz, reúne Jane Fonda e Lily Tomlin em papéis completamente diferentes dos vividos em Grace and Frankie. A trama mistura comédia ácida e drama, explorando os efeitos duradouros do trauma sexual.

Fonda interpreta Claire, que no funeral de uma amiga decide se vingar de Howard (Malcolm McDowell), marido da falecida, responsável por um abuso que ela reprimiu por 46 anos. Determinada a matá-lo, Claire transita entre fragilidade e força, arrancando risadas nervosas com seus planos improváveis. Ao seu lado, Evie (Tomlin) acrescenta humor e ironia em meio às tensões do reencontro.

O filme também traz uma subtrama delicada: Claire revê um antigo amor (Richard Roundtree), retomando uma relação interrompida no passado.

Com apenas 85 minutos, a obra é direta, divertida e reflexiva, mostrando personagens que precisam “seguir em frente”, mas antes confrontar antigas feridas. O elenco entrega atuações intensas e inesperadas, enquanto Weitz transforma uma ideia absurda em uma narrativa plausível e emocionante. O filme é de 2022.

