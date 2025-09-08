Cinema & TV

Tela Quente hoje exibe Venom: tempo de carnificina

O filme vai ser exibido logo após Estrela da Casa

Escrito por Anny Malagolini
Tela Quente hoje Foto: reprodução

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 8, vai apresentar Venom: Tempo de Carnificina. A exibição do filme vai começar depois de Estrela de Casa, às 23h (horário de Brasília).

Qual o filme da Tela Quente hoje na Globo?

A Globo vai exibir na Tela Quente o filme Venom: tempo de carnificina. O relacionamento de Eddie e Venom evolui ainda mais neste filme para uma química mais de casal — sim, eles brigam e discutem; não, eles não conseguem viver um sem o outro. Vemos Eddie expulsando Venom durante uma briga e Venom acaba saindo furioso, mas não por muito tempo. Venom não consegue encontrar um hospedeiro adequado e Eddie não consegue salvar o mundo sem Venom.

O filme não só nos mostra que existem formas mais perigosas de simbiontes do que Venom, o simbionte Carnificina, do serial killer Cletus Kasidy (Woody Harrelson), por exemplo, como também sugere a presença de um multiverso na cena pós-créditos e uma mente coletiva multiversal de simbiontes.

Críticos afirmam que “Venom: Tempo de Carnificina” oferece humor e atuações fortes, especialmente de Tom Hardy, com efeitos visuais e sequências de ação impressionantes. No entanto, as críticas incluem um roteiro fraco, falta de profundidade e tom inconsistente. A dependência do filme em relação ao humor e aos vilões pouco desenvolvidos são notadas, juntamente com a classificação indicativa PG-13, que limita os temas mais sombrios. Apesar das falhas, a cena pós-créditos é apreciada por seu potencial futuro.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

