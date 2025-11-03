Tela Quente hoje vai passar o filme A Mulher Rei com Viola Davis

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 3, vai exibir o filme “Tela Quente hoje vai passar o filme A Mulher Rei”, depois de Três Graças. O elenco conta com Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch, Thuso Mbedu.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

Em 1800, o general Nanisca treina um grupo de mulheres guerreiras para proteger o reino africano de Dahomey de um inimigo estrangeiro.

O filme começa com estilo: um grupo de homens descansa no centro de um campo ao redor de uma fogueira. Eles ouvem um farfalhar na grama alta; veem um bando de pássaros voando ao sabor da brisa. De repente, uma Viola Davis ameaçadora , interpretando Nanisca, a general Agojie, cansada do mundo, emerge da grama armada com um facão. Um pelotão inteiro aparece atrás dela.

O massacre subsequente dos homens (as mulheres da aldeia saem ilesas) é banhado em sangue delirante e faz parte da missão desse grupo de guerreiros para libertar seus parentes aprisionados. Nanisca, no entanto, perde tantos camaradas no processo que decide treinar um novo grupo de recrutas.

Após a emocionante cena de batalha inicial, a trama de “A Mulher Rainha” pode parecer confusa. Mas seus excessos servem aos objetivos de sucesso de bilheteria do filme. Uma adolescente rebelde, Nawi ( Thuso Mbedu ), é oferecida como presente ao jovem Rei Ghezo ( John Boyega ) por seu pai dominador, frustrado com a obstinada recusa da filha em se casar com seus muitos pretendentes. Nawi, no entanto, nunca chega ao Rei, pois a destemida e divertida guerreira Izogie (uma fenomenal Lashana Lynch ) vê a resistência de Nawi como uma força e a recruta para o treinamento de Nanisca. Fazer parte do clã Agojie promete liberdade a todos os envolvidos, mas não àqueles que conquistam.

Os derrotados são oferecidos como tributo ao draconiano Império Oyo, que então negocia seus compatriotas africanos como escravos para os europeus em troca de armas. É um ciclo de opressão que Nanisca, atormentada pela culpa, deseja que o Rei quebre. Entretanto, um sonho tem atormentado Nanisca e a desobediente Nawa, que luta para cumprir algumas das rígidas exigências do clã Agojie, particularmente a parte que proíbe homens. Talvez esse seja o segredo para o que a aflige.

Apesar desses momentos narrativos um tanto desajeitados, há uma reviravolta no meio do filme que quase faz a história desmoronar, o puro prazer de “The Woman King” reside no vínculo compartilhado por essas mulheres negras. Elas são a história de amor do filme, pois se dedicam umas às outras tanto quanto ao seu treinamento árduo. Inúmeras cenas de mulheres negras cuidando e nutrindo umas às outras permeiam “The Woman King”, e os rituais e canções que compartilham adicionam ainda mais camadas à sua profunda devoção.

O filme começa às 22h25 (de Brasília).

