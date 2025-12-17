Tem Sessão da Tarde hoje? Veja nova programação de quarta

Nesta quarta-feira, 17 de dezembro, a TV Globo alterou a programação da emissora para exibir o jogo do Flamengo, na final do Mundial. Por causa do horário, a Sessão da Tarde e a reprise da novela Terra Nostra sofreram alteração.

Por que não tem Terra Nostra hoje?

No lugar da novela, a TV Globo fará a transmissão da final do Intercontinental entre Flamengo e PSG. Com isso, não haverá exibição da Sessão da Tarde hoje. Após a partida, às 16h10, a emissora coloca no ar mais um capítulo de Terra Nostra.

A Sessão da Tarde volta na quinta-feira com Pai em Dose Dupla 2, a partir das 15h35.

Nos próximos capítulos, Rosana e Marco se entregam ao momento e acabam se aproximando ainda mais. Enquanto isso, Angélica divide com Augusto a angústia que sente por causa da irmã. Na manhã seguinte, Maria do Socorro respira aliviada ao encontrar a filha dormindo tranquila em seu próprio quarto. Já Florinda não consegue conter o choro ao retornar para a colônia depois de ser dispensada do trabalho na casa.

Angélica decide abrir o jogo com a mãe e conta tudo o que aconteceu na noite anterior. Marco Antônio pressiona Rosana para ir embora com ele, mas Gumercindo impõe uma condição: exige que Francesco faça um pedido formal. Maria do Socorro avisa que o filho de Rosana ficará na fazenda, o que provoca ainda mais tensão. Giuliana, por sua vez, se mostra irredutível e afirma que não vai devolver a filha. Rosana ameaça fugir caso o pai não permita que ela siga seu próprio caminho.

No capítulo de quinta-feira, 18/12, Gumercindo manda Rosana desfazer as malas, mas a situação muda quando Janete e Marco empenham a palavra. Diante disso, ele acaba cedendo e concorda com a ida da filha. Hortência fica visivelmente desconcertada com os olhares insistentes de Amadeo. Tiziu revela a Francesco que Giuliana está com a criança.

Janete, Marco e Rosana chegam a São Paulo, dando início a uma nova fase. Amadeo pede ajuda a Dolores e solicita uma vaga na pensão. Mariana se surpreende com o retorno inesperado da patroa. Giuliana se recusa a entregar a criança e declara guerra aberta à família Magliano. Para completar, Dolores confidencia suas suspeitas à filha: Juanito pode ser filho de Matteo com Giuliana.